أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

والغالبية العظمى من المعكرونة سريعة التحضير منخفضة السعرات الحرارية ، ولكنها منخفضة أيضًا في الألياف والبروتين، كما أنها تشتهر باحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والصوديوم، بينما ستتمكن من الحصول على بعض المغذيات الدقيقة من المعكرونة سريعة التحضير ، إلا أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 12 والمزيد.





ولكن لا يعرف الكثيرون أن هناك مخاطر صحية أساسية.،يمكن أن يؤدي استهلاك المكرونة سريعة التحضير بشكل يومي إلى عدد من العواقب الوخيمة على صحتك، فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل المعكرونة سريعة التحضير سيئة بالنسبة لك:





غنية بالصوديوم يمكن أن تحتوي الحصة الواحدة من المكرونة سريعة التحضير على 397-3678 مجم من الصوديوم لكل 100 جرام ، وأحيانًا أكثر، في حين أن الصوديوم معدن أساسي لعمل الجسم بشكل سليم ، فإن الإفراط في تناوله ليس مفيدًا لصحتك، يمكن أن تؤثر سلبا على القلب و الكلى الصحية .





تحتوي على مادة MSG تحتوي المعكرونة الفورية على MSG ، وهي مادة مضافة شائعة جدًا توجد في العديد من الأطعمة المصنعة، يتمثل دورها الأساسي في تعزيز نكهة الأطعمة واستساغتها، في حين أنه يستخدم على نطاق واسع في العديد من أنواع الأطعمة وتمت الموافقة عليه للاستهلاك من قبل إدارة الغذاء والدواء ، إلا أن هناك مخاوف بشأن آثاره قصيرة وطويلة المدى على الجسم.

تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والبروتين أظهرت بعض الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للمعكرونة سريعة التحضير يرتبط بنوعية النظام الغذائي السيئة بشكل عام، في إحدى الدراسات ، تمت مقارنة الوجبات الغذائية لأولئك الذين تناولوا المعكرونة سريعة التحضير بمن لم يتناولوها، وجد أن مستهلكي المعكرونة سريعة التحضير يتناولون كميات أقل بشكل ملحوظ من البروتين والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور والحديد والنياسين وفيتامين أ ، كما تناولوا كميات متزايدة من الصوديوم والسعرات الحرارية. تم العثور على المعكرونة الفورية لزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ، وهي حالة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.



