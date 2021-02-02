ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها القلب والكلى.. مخاطر غير متوقعة لتناول النودلز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:59 م
مخاطر النودلز
مخاطر النودلز
Advertisements
نهى هجرس
تعد النودلز او المعكرونة الفورية هي نوع من المعكرونة المطبوخة مسبقًا، وعادةً ما تكون مكوناته الرئيسية هي الدقيق والنشا والماء والملح و / أو بديل الملح المعروف باسم kansui ، وهو نوع من المياه المعدنية القلوية التي تحتوي على كربونات الصوديوم وعادةً كربونات البوتاسيوم، زيت النخيل هو أيضًا عنصر شائع في المكرونة سريعة التحضير حيث تم إنتاج المعكرونة سريعة التحضير في الأصل عن طريق القلي السريع.

والغالبية العظمى من المعكرونة سريعة التحضير منخفضة السعرات الحرارية ، ولكنها منخفضة أيضًا في الألياف والبروتين، كما أنها تشتهر باحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والصوديوم، بينما ستتمكن من الحصول على بعض المغذيات الدقيقة من المعكرونة سريعة التحضير ، إلا أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 12 والمزيد.

ولكن لا يعرف الكثيرون أن هناك مخاطر صحية أساسية.،يمكن أن يؤدي استهلاك المكرونة سريعة التحضير بشكل يومي إلى عدد من العواقب الوخيمة على صحتك، فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل المعكرونة سريعة التحضير سيئة بالنسبة لك:

غنية بالصوديوم
يمكن أن تحتوي الحصة الواحدة من المكرونة سريعة التحضير على 397-3678 مجم من الصوديوم لكل 100 جرام ، وأحيانًا أكثر، في حين أن الصوديوم معدن أساسي لعمل الجسم بشكل سليم ، فإن الإفراط في تناوله ليس مفيدًا لصحتك، يمكن أن تؤثر سلبا على القلب و الكلى الصحية .

تحتوي على مادة MSG
تحتوي المعكرونة الفورية على MSG ، وهي مادة مضافة شائعة جدًا توجد في العديد من الأطعمة المصنعة، يتمثل دورها الأساسي في تعزيز نكهة الأطعمة واستساغتها، في حين أنه يستخدم على نطاق واسع في العديد من أنواع الأطعمة وتمت الموافقة عليه للاستهلاك من قبل إدارة الغذاء والدواء ، إلا أن هناك مخاوف بشأن آثاره قصيرة وطويلة المدى على الجسم.

تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف والبروتين
أظهرت بعض الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للمعكرونة سريعة التحضير يرتبط بنوعية النظام الغذائي السيئة بشكل عام، في إحدى الدراسات ، تمت مقارنة الوجبات الغذائية لأولئك الذين تناولوا المعكرونة سريعة التحضير بمن لم يتناولوها، وجد أن مستهلكي المعكرونة سريعة التحضير يتناولون كميات أقل بشكل ملحوظ من البروتين والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور والحديد والنياسين وفيتامين أ ، كما تناولوا كميات متزايدة من الصوديوم والسعرات الحرارية. تم العثور على المعكرونة الفورية لزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ، وهي حالة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

المصدر parkwayeast
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وجبات سريعة وصحية لنظام غذائي لمرضى السكري يحافظ على معدله الطبيعي

18 فائدة غير متوقعة للسبانخ .. تعرف عليها

علاج زيادة الأملاح في الجسم

19 نوعا مختلفا من الأطعمة لزيادة الوزن بسرعة

الموز فاكهة المناعة

استغنَ عن الأدوية .. 10 أطعمة غنية بفيتامين هـ

ترشيحاتنا

مش ضربة حظ .. تعليق مثير من المدير الفني لـ غزل المحلة بعد الفوز على الزمالك

كارثة إنسانية.. أحزاب المعارضة الإثيوبية تكشف رقما صادما للقتلى في صراع تيجراي

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس بداية من الأربعاء

نجم برشلونة السابق يرحب بـ مصطفى محمد في جالاتا سراي

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

هغطى الحلة وهلعب سلة .. صلاح عبدالله يسخر من هزيمة الزمالك أمام المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور

شاهد.. فيراري 488 تكسر كل قواعد الدهانات بإصدار مذهل