هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة نودلز باللحم مع السلطة اليونانية

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص بها ربات المنزل على التغيير بشكل دائم بها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل مكرونة نودلز باللحم مع السلطة اليونانية.



مكرونة نودلز باللحم

وقت التحضير : 45 دقيقة

العدد : 5 أفراد



المكونات

2 كيس مكرونة

200 جرام لحم ستيك مقطع شرائح

5 ورقات خس مقطعة شرائح عريضة

حزمة كراث مقطع شرائح رقيقة

حبة جزر

ثوم مفروم

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المجفف

ملعقة من الزنجبيل الأخضر المهروس

نصف ملعقة صغيرة من السكر

نصف كوب صويا صوص

نصف كوب زيت عباد الشمس

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل



الطريقة :

في مقلاة على النار ضعي الزيت وضيفي الفلفل الحار والزنجبيل والثوم وقلبيهم ثم صفي الزيت وضعي في قدر أخر وضيفي له اللحم وقلبيه ثم ضيفي الخس والكراث والجزر.



ضيفي صلصة الصويا والسكر والملح ثم ضيفي مسحوق الثوم والبصل، وقلبي المكونات معًا ثم ضيفي لتر ماء، وبعد أن تصل للغليان ضيفي النودلز واتركيه حتى يغلي لمدة 10 دقائق.



- السلطة اليونانية

مدة التحضير : 10 دقائق

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد



مكونات السلطة اليونانية :

٥٠ جرام زيتون كلاماتا +٢ ثمرة طماطم كبيرة+ ٣ ثمرات خيار+ بصلة متوسطة+ علبة جبن فيتا+ نصف كوب زيت زيتون + ٣ ملعقة خل بلسميك+ ملح وفلفل ٢+ ملعقة كبيرة زعتر



الطريقة:

في كوب واحد ضعي الخل والزيت والملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدًا، ثم اخلطي الخضروات والزيتون في وعاء عميق ثم قومي بتقطيع الجبن عليها مكعبات صغيرة، ثم ضيفي خليط الزيت وقلبي الوعاء دون أن تتفتت الجبن.