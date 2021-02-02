أبرزها صحة القلب والأوعية الدموية.. تعرف على فوائد تناول البصل النيء

البصل من اكثر الاطعمة الصحية الخارقة التى تساعد فى تقوية المناعة وحماية الإنسان من الإصابة بعدد كبير من الأمراض والتى تكن اكبر اذا تم تناوله نئ وبشكل منتظم .





سنكتشف الفوائد الرائعة لتناول البصل النئ كل يوم وفقا لما أورده موقع " health-talks ". ".





أفضل صحة للقلب والأوعية الدموية

يوفر البصل جرعة صحية من فيتامين سي وحمض الفوليك والألياف والكالسيوم والحديد ما يجعل البصل مميزًا حقًا هو مادة كيرسيتين المضادة للأكسدة ، والتي تقلل من تقدم الضرر التأكسدي لخلايانا وأنسجتنا.

يساعد الكيرسيتين الموجود في البصل على التحكم في ضغط الدم والحفاظ على مرونة الشرايين ونعومتها يُعتقد أنه يخفض مستوى الكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.





وظيفة المناعة المعززة

يوجد تركيز أكبر من السيلينيوم في البصل مقارنة بالأطعمة الأخرى و من المعروف أن السيلينيوم يحفز وظائف المناعة ويقلل الالتهاب بينما يمنع أيضًا الاستجابة المناعية المفرطة، ببساطة ، الالتهاب سبب طبيعي - إنه استجابة مناعية تعزل المناطق المريضة في جسمك عن الأنسجة السليمة ، لكن الالتهاب المفرط يسبب مجموعة من الحالات المؤلمة والخطيرة. ويبدو أن البصل يساعد في الحفاظ على توازن وظائف المناعة.





يمكن أن يمنع من الحساسية بعض المركبات المسببة للالتهابات والحساسية كما أنه مفيد للغاية في حالات الحساسية الموسمية بدلًا من الجري بشكل مستقيم للحصول على قرص بدون وصفة طبية ، حاول تناول بعض البصل لوقف إطلاق الهيستامين.

الهيستامين هو سبب الحساسية الموسمية مثل حكة العين والحلق وسيلان الأنف.

البصل: أحمر ، بني ، كامل ، مقشر ، مقطع شرائح ، حلقات.





تقليل مخاطر التسمم الغذائي:

يحتوي البصل على بعض المركبات المضادة للبكتيريا و عصير البصل قادر على قتل الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التسمم الغذائي، لذلك ، فإن إضافة البصل إلى وجباتك يعني أن لديك فرصة أكبر لعدم الإصابة بالمرض.





تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

إذا كنت تأكل البصل النيء بانتظام ، فستتمكن من إزالة السموم من المواد المسرطنة التي تحصل عليها في نظامك الغذائي. يحتوي البصل على مركبات الكبريت العضوي التي يمكن أن تمنع العوامل المسببة للسرطان من التمثيل الغذائي بشكل خطير، ويمكن أن يؤدي الجمع بين البصل والكركم أيضًا إلى إحداث تأثير تآزري يقلل من قدرة السرطان على اختطاف الأمعاء ، وبالتالي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون.





تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

تناول البصل يمكن أن يزيد الأنسولين، الأنسولين مطلوب لمعالجة السكر في طعامك، يمتص البقع المتوفرة في الكبد ، مما يجعل بعض الأنسولين غير نشط وبالتالي ، يظل المزيد من الأنسولين حرًا للتحكم في مستويات السكر في الدم.

يحدث داء السكري من النوع 2 عندما لا تتم معالجة الجلوكوز بشكل فعال بواسطة الأنسولين ، عادةً بسبب كثرة السكر. يضمن تناول البصل كل يوم أن هناك ما يكفي من الأنسولين للقيام بهذه المهمة لكن مع ذلك ، يجب أن تحذر دائمًا من تناول السكر!





تحسين المزاج والنوم

عندما يكسر الجسم البروتينات ، يتم إنتاج حمض أميني يسمى هوموسيستين . الكثير منه يقلل الهرمونات مثل النوربينفرين والدوبامين والسيروتونين - الثلاثي الذي يدير استقرار الحالة المزاجية والمشاعر الجيدة والشهية والنوم. البصل غني بحمض الفوليك ، مما يمنع تكوين الهوموسيستين بشكل زائد.

عندما تأكل البصل يوميًا ، تحصل على ما يكفي من حمض الفوليك وهو أمر مهم في تقليل حدوث وشدة الاكتئاب، ومع تناول حمض الفوليك بانتظام من خلال البصل ، ستتمكن من تقليل التعب والتوتر والحصول على نوم أفضل وقد يجعلك البصل تشعر أنك رائع عقليًا وجسديًا.





انخفاض خطر الإصابة بجلطات الدم

عند حدوث إصابة ، يتجلط الدم بشكل طبيعي حول الموقع ، لكن الجلطات التي تتشكل داخل الأوردة والشرايين تمنع تدفق الدم ويمكن أن تكون مميتة.





روتين هو مركب آخر موجود في البصل. لقد وجد أن الروتين يمنع تطور الجلطات.





تحتوي الجلطات المتكونة في الشرايين على الكثير من الصفائح الدموية ، في حين أن الجلطات التي تتكون في الأوردة تحتوي على نسبة عالية من الفيبرين. روتين قادر على مهاجمة كلا النوعين منالجلطة. من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك ، ولكن قد يصبح روتين يومًا ما دواء غير مكلف لعلاج جلطات الدم. إذا كنت عاملًا معرضًا عادةً لإصابات صغيرة / خفيفة / كبيرة (على سبيل المثال ، لاعب كرة قدم أو قاطع خشب) ، فإن نصيحتي لك هنا ، هي الاستمرار في تناول البصل حيث قد تتمكن من التعافي بشكل أسرع.





أكل البصل كل يوم والبقاء صحي



