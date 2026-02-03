محمود مسلم : جلسات برلمان 2026 أكثر جدية .. والبداية الساخنة مؤشر إيجابي

علق الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على انطلاق جلسات البرلمان لعام 2026، مؤكدًا أن المشهد البرلماني الحالي يشهد قدرًا واضحًا من الجدية والتجاذب السياسي، على عكس ما يردده البعض.



وقال "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، إن ما شهدته القاعة من شد وجذب يعكس وجود معارضة ومستقلين داخل المجلس، لافتًا إلى أن هذا البرلمان سيكون أكثر حيوية وجدية مقارنة ببرلمان 2020.



وتابع "هناك حالة من التجاذب داخل المجلس، وهو أمر صحي، خصوصًا مع وجود اختلافات في وجهات النظر بين النواب".



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إدارة الجلسات تتسم بالمرونة والالتزام الصارم باللائحة، مشيرًا إلى أن المستشار هشام بدوي يتعامل بحزم، مؤكدًا أن دور رئيس الجلسة هو إدارة النقاش والتعبير عن المجلس ككل، باعتبار أن النواب يمثلون الشعب.



وأضاف أنه يشعر بالارتياح لما يشهده البرلمان من نقاشات علنية، معتبرًا أن ذلك يسهم في ترسيخ ثقافة برلمانية صحيحة لدى الرأي العام، ويعرّف المواطنين بقواعد العمل النيابي وأهميته.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البداية الساخنة لجلسات البرلمان تعد مؤشرًا إيجابيًا، خاصة مع بروز دور النواب المستقلين والمعارضة منذ المرحلة الأولى، وهو ما يعكس حراكًا سياسيًا نشطًا داخل المجلس.

