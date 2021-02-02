أستاذ التغذية العلاجية تكشف بعض فوائد البصل لجسم الإنسان.. فيديو

قالت الدكتورة مني عبدالمطلب، أستاذ التغذية العلاجية، إن تناول قطعة صغيرة من البصل تعمل على وجود مناعة قوية داخل جسم الانسان، منوها إلى يمكن تناول البصل من خلال أي طريقة سواء كانت على طبق سلطة خضراء أو طبق تونة، ولكنها يجب أن تكون طازجة حتى يتم المحافظة على نسبة الاكسدة، والمواد الغذائية غير المصنعة.





وأضافت "أستاذ التغذية"، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "هذا الصباح "المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن البصل يشمل مادة تسمي "البريبايوتك" التي تساعد على تغذية المناعة التي توجد داخل أمعاء الجسم، حيث أن البصل يوجد به نوع البكتيريا النافعة للجسم، لافتا إلى أن البصل يحمى الجسم من الأمراض، ومنها الضغط، السكر والسرطان.





وأشارت منى عبدالمطلب، إلى أن يجب على كل شخص أن يسعى محاولا لتغير البيئة المحيطة للجهاز الهضمي، وذلك لوجود وصلة بين الجهاز الهضمي والمخ، فتعمل تلك الوصلة على تقليل جميع أمراض المخ، مضيفا أن التوم والبصل يكونوا بمثابة الدرع الحامي لجسم الانسان أمام الأمراض.





وأكملت معجون المفاصل المستخدم لقشر الحمضيات وعناصر أخرى، هو أحد الوصفات العلاجية العربية القديمة، وكشفت عن أن هذا الخليط مكون من قشر الليمون وزيت الزيتون والثوم وورق كرنب وشطة، منوهة أن الشطة لها تأثير كبير في إزالة الألم من المفاصل، وسهولة حركة المفصل.





ونصحت كل أصحاب الروماتيزمية والروماتويد بهذه الوصفة، وأصحاب السمنة وزيادة الوزن، مشيرة إلى أن غلي قشر الليمون ايضا يساعد على حرق الدهون بشكل كبير في الجسم، ولكن لا يجب أن يصل لدرجة الغليان على درجة حرارة عالية حتى لا يفقد نصف كمية فيتامين سي الموجودة به، موضحا ان الليمون الدافئ أو الليمون في صورته الطبيعية هم افيد وأحسن، وهذا لأن فيتامين سي طبيعته هشة يتأثر بالحرارة.