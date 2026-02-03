إيهاب عبد الواحد : أنا قلقان جدا من الظهور على الهواء

حل الملحن إيهاب عبد الواحد، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة اليوم من برنامج " الصورة " المذاع على قناة " النهار".



وقال عبد الواحد، :" أنا قلقان جدا من موضوع الظهور على الهواء ومش عارف إزاي لميس الحديدي بتطلع كل يوم على الهواء".

وأضاف إيهاب عبد الواحد :" الموسيقى والأغاني بتفرحنا وبتخرجنا من أزمات نفسية كثيرة نمر بها ".

وأكمل إيهاب عبد الواحد :" أنا خريج كلية الحقوق ولما قلت لأبويا إني عايز أبقى ملحن قالي يعني إنت عايز تشتغل إيه وأبويا قالي إحنا هندخل الجامعة ونخلص دراسة وبعد كده هشجعك في مشوارك".

وتابع إيهاب عبد الواحد:" أغنية مسلسل طريقي بالنسبة لي تعني الكثير والمطربة شيرين دي حبيبة قلبي "، مضيفا:" أنا كلمت الشاعر وليد الغزالي وقلت له إني عايز اعمل لحن عن طريقي والمعافرة التي امر بها في مشواري ".

