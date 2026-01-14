إيهاب عبد الواحد يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس مشاركته في فيلم دة صوت إيه دة |فيديو

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن تفاصيل مشاركته في أحد الأفلام الجديدة، مؤكدًا أنه قام بتلحين جميع أغاني الفيلم، إلى جانب مشاركته في التمثيل، في تجربة وصفها بالمميزة والمختلفة.

وأوضح عبد الواحد أن العمل يمثل عودة واضحة للأفلام الموسيقية التي تجمع بين الدراما والغناء ، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأفلام افتقده الجمهور خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الموسيقى تلعب دورًا أساسيًا في تطور أحداث الفيلم، حيث تم توظيف الأغاني لخدمة القصة والشخصيات، وليس كفواصل غنائية فقط، مؤكدًا حماسه لردود فعل الجمهور فور عرض العمل.

واختتم إيهاب عبد الواحد حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد أعمالًا فنية متنوعة، تجمع بين التلحين والتمثيل، في إطار سعيه لتقديم تجربة فنية متكاملة.



