الشيخ الحسين محمد سليمان: شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله

قال الشيخ الحسين محمد سليمان، إنّ من أعظم فضائل شهر شعبان أن الأعمال تُرفع فيه إلى الله تعالى، كما ورد في الحديث النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان يبعث على الخوف والوجل في قلوب السلف الصالح.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ السلف كانوا يجتهدون في الطاعات عند اقتراب رفع الأعمال، فيحيون الليل بالذكر، ويكثرون من الصلاة والسلام على النبي ﷺ، ويتحرّون التوبة الصادقة، خوفًا من أن تُرفع أعمالهم وهم مقصرون.

وأكد الشيخ أن المسلم مطالب بأن يحرص على أن يُرفع عمله في هذا الشهر وهو في حالة رضا مع الله، محمّلًا بالتوبة، وأعمال الخير، والذكر، والطاعة، حتى ينال القبول والمغفرة.