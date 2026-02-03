قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
توك شو

الشيخ الحسين محمد سليمان: شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله

الشيخ الحسين محمد سليمان
الشيخ الحسين محمد سليمان
محمود محسن

قال الشيخ الحسين محمد سليمان، إنّ من أعظم فضائل شهر شعبان أن الأعمال تُرفع فيه إلى الله تعالى، كما ورد في الحديث النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان يبعث على الخوف والوجل في قلوب السلف الصالح.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ السلف كانوا يجتهدون في الطاعات عند اقتراب رفع الأعمال، فيحيون الليل بالذكر، ويكثرون من الصلاة والسلام على النبي ﷺ، ويتحرّون التوبة الصادقة، خوفًا من أن تُرفع أعمالهم وهم مقصرون.

وأكد الشيخ أن المسلم مطالب بأن يحرص على أن يُرفع عمله في هذا الشهر وهو في حالة رضا مع الله، محمّلًا بالتوبة، وأعمال الخير، والذكر، والطاعة، حتى ينال القبول والمغفرة.

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

