الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية وسقوط حبات البرد على القاهرة خلال ساعات.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق يؤثر على حالة الطقس على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الأحوال الجوية ستشهد حالة من عدم الاستقرار، تصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.









وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء وتسجل 19 درجة على القاهرة، كما أنه يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.









وتابعت: "بداية من أمس شهدنا حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية"، لافتة إلى أنها ستبدأ على غرب البلاد بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم وتمتد إلى الإسكندرية، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء مساء أمس ومستمرة.









وأوضحت أنه بدات الأمطار الغزيرة والرعدية التساقط على الوجه البحرى وبعض مناطق الدلتا مصحوبة بحبات البرد على محافظة كفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية وتمتد إلى القاهرة، وستزيد خلال الساعات القادمة وستكون رعدية ومصحوبة ببعض البرد على المناطق الجديدة فى القاهرة الكبرى.









وأكدت أن حالة عدم الاستقرار مستمرة وستشمل معظم أنحاء الجمهورية بأمطار غزيرة إلى متوسطة وتصل إلى رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه الحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء.









وأشارت إلى أن هناك أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين).