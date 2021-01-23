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طريقة عمل شوربة البطاطا بـ 4 وصفات .. حلوة ومالحة

السبت 23/يناير/2021 - 07:31 م
طريقة عمل شوربة البطاطا
طريقة عمل شوربة البطاطا بـ 4 وصفات .. حلوة ومالحة
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اسماء محمد
تتمتع البطاطا بمذاق مميز عن سائر الاطعمة فهى لذيذة فى كل اشكالها سواء تم تناولها مع السكر والحلوى أو تم تناولها مالحة أو تناولها مشوية بدون إضافة أى شيء لها.

ولأن الشوربة ملكة الشتاء نقدم لكم طريقة عمل شوربة البطاطا بـ 4 وصفات مميزة ومتنوعة بين الحلو والحادق لنخبة من خبراء الطهى في مصر.

طريقة عمل  شوربة بطاطا وبطاطاس حادقة
لـ ماجي حبيب 
مقادير شوربة بطاطا وبطاطاس حادقة
بطاطا 
بطاطس 
جزر
 مرقة 
ثوم 
بصل
 زيت
فلفل حار 
جوزة الطيب 
زنجبيل 
قرفة
 بهارات 
ملح فلفل أسود 

طريقة عمل شوربة بطاطا وبطاطاس حادقة
* ضعى اناء به المرقة على النار وأضيفى البصل والثوم المقطعين و أضيفى مكعبات البطاطا والبطاطس وقرن فلفل حار مقطع و أضيفى الملح والفلفل الأسود.

* ضعي القرفة وجوزة الطيب وقطعة الزنجبيل والبهارات و اخلطى الشوربة بخلاط اليد ثم توضع في طبق التقديم

طريقة عمل شوربة بطاطا بالحمص 
لـ نادية سرحان 
مقادير شوربة بطاطا بالحمص
 بطاطا مكعبات
بصل مفروم
 ثوم مفروم
 كمون
زيت زيتون 
 فلفل أحمر  مقطع مكعبات
حمص 
طماطم  مقطعة مكعبات
مرقة
 ملح فلفل أسود 

طريقة عمل شوربة بطاطا بالحمص
* يوضع زيت زيتون في حلة على النار ثم يضاف البصل المفروم والثوم المفروم و يضاف الملح والفلفل والكمون ثم تضاف البطاطا المقطعة مكعبات وتقلب المكونات جيدا

* يضاف الفلفل الأحمر المكعبات ثم الطماطم ثم الحمص ثم تضاف المرقة وتترك حتى تغلي وتنضج جميع المكونات و تقدم .

طريقة عمل شوربة بطاطا وجزر حلوة
لـ ماجي حبيب 
مقادير شوربة بطاطا وجزر حلوة
بطاطا 
جزر 
لبن 
عسل أسود
 قرفة 
جوزة الطيب
 بهارات 
 زنجبيل مطحون

طريقة عمل شوربة بطاطا وجزر حلوة
* قطعى البطاطا مكعبات واسلقى مكعبات البطاطا فى اللبن المزود بالماء على النار ثم العسل الأسود

* أضيفى القرفة وجوزة الطيب والزنجبيل والبهارات واخفقي الشوربة بخلاط اليد ثم توضع فى طبق مناسب وتقدم ساخنة.

طريقة عمل  شوربة البطاطا بالكوسة
لـ غادة جميل 
مقادير شوربة البطاطا بالكوسة
بطاطا  مكعبات
1 حبة كوسة  مقشرة ومنذوعة البذور ومبشورة
1 ملعقة كبيرة عسل 
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
2 بصل مفروم 
3 فصوص ثوم مهروسة 
1 لتر مرق الخضار  أو الدجاج
1 ملعقة صغيرة قرفة 
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب  مبشورة
كريمة طهي
 للتحميص
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
3 فص ثوم مهروسة
 100 جرام زبدة  
درجة حرارة الغرفة
1 ملعقة بشر ليمون
 2 ملعقة كبيرة ثوم معمر  حسب الرغبة
1 ملعقة كبيرة زعتر مفروم 
2 شريحة خبز شيباتا  او باجيت

طريقة عمل شوربة البطاطا بالكوسة
* حمرى البصل مع الثوم في الزبدة وتضاف مكعبات البطاطا والكوسة المبشورة وتترك حتى تذبل ثم المرقة وتترك حتى تغلي وتتبل بكل البهارات
* يضاف الملح والفلفل ثم يضاف البطاطا المشوية مع الخليط و تترك حتى تمام النضج ثم تضاف الكريمة وتقدم ساخنة.
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