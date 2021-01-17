من كفر الشيخ.. شاب يبيع البطاطا في القاهرة للوصول إلى حلم التمثيل





علي عربة يقودها بعجلة، باللون الأصفر، يقف أحمد مخيمر علي، في ال ٢٤ من عمره، بضحكة تعلو وجهه يبيع البطاطا بطريقته المختلفة، التي يتعجب منها الجميع، ولكن ينبهروا من طعمها من المعلقة الأولي، التي تملؤها البطاطا والشيكولاتة مع الفاكهة.





يحكي أحمد مخيمر عن حلمه لعدسة "صدي البلد"، وعينه تملؤها الشغف، قائلًا: "أنا جيت هنا علشان التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت السنادي بس محصلش نصيب، ولكن هقدم السنة اللي جايه و اللي بعدها لغاية ما ادخل المعهد ان شاء الله".





وأكمل أحمد مبتسمًا: "أنا جيت من كفر الشيخ للقاهرة علشان أنا عاوز ابقي ممثل، جاي اشوف الطريق للتمثيل وهوصله ازاي، فكان لازم اعمل مشروع علشان علي الاقل اصرف علي نفسي وأجر شقة اعيش فيها".





وعلق أحمد علي اختياره للبطاطا، لأنها يحبها الكثير من المصريين، خصوصًا مع اضافة خلطته السرية عند تسويتها بالفرن، فهو لا يقدم بطاطا مشوية عادية، بل يسويها في الفرن مع اللبن وجوز الهند حتي تنضج بهذا الطعم الجميل الذي يعشقه محبي البطاطا في الشوارع المصرية.





وعن ردود أفعال الناس في الشوارع التي يتلقاها أحمد عن طعم البطاطا، يقول: "الناس مش بتصدق ان دي بطاطا من حلاوة طعمها، بقعد احلف انها بطاطا علشان يصدقوا، ودي أهم حاجة اني اللي بقدمه مختلف وعاجب الناس الحمد لله".





وأضاف أحمد أنه درس إعادة التدوير في الجامعة، فبدأ في البحث عن عربة لا تكلفه الكثير، ثم بدأ إعادة تدويرها مرة أخري لتصبح تلك العربة الجميلة التي يستخدمها في مشروعه الصغير للوصول الي حلم التمثيل.





وتحدث أحمد أنه يواجه صعوبة في الوقوف بالشارع، حيث أن عربته الصغيرة ليست مرخصة، ومعرضة للاخذ في اي لحظة، لذلك فانه يطلب بالحصول علي ترخيص لمعرفة السير بالعربة وبيع البطاطا دون قلق مستمر يراوده في اي مكان حين يذهب.





وأنهي أحمد حديثه متطلعًا إلي حلمه في المستقبل بكثير من الأمل، قائلًا: "أنا مش جاي ابيع بطاطا انا جاي عشان امثل، مش عاوز حاجة غير التمثيل، ومش طالب اني اكون بطل فيلم ولا مسلسل ولا رواية، بس طالب اني اخد فرصة تكون من حقي".

شاب من محافظة كفر الشيخ، قرر ترك عائلته ومسكنه للسعي وراء حلمه داخل محافظة القاهرة، لينفذ فكرة عربية البطاطا بالشيكولاتة ويبيعها في شوارع القاهرة من أجل الحصول علي مصدر رزق له، ليصرف منه علي نفسه وحلمه ومسكنه داخل القاهرة.