سكان ابني بيتك بـ أكتوبر يستغيثون من الكلاب الضالة

استغاث سكان منطقة ٦ أكتوبر بموقع صدى البلد بسبب انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.





قال سكان حى ابنى بيتك المنطقة السادسة بالسادس من اكتوبر إنهم يعانون من كثرة انتشار الكلاب الضالة مما يسبب ذعر بين المواطنين وقلق أثناء الليل بسبب كثرة النباح.









وناشد الأهالى المسئولين بالوحدات البيطرية وجهاز المدينة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة.





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