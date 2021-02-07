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بين الناس

سكان ابني بيتك بـ أكتوبر يستغيثون من الكلاب الضالة

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث سكان منطقة ٦ أكتوبر بموقع صدى البلد بسبب انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

قال سكان حى ابنى بيتك المنطقة السادسة بالسادس من اكتوبر إنهم يعانون من كثرة انتشار الكلاب الضالة مما يسبب  ذعر بين المواطنين وقلق أثناء الليل بسبب كثرة النباح.


وناشد الأهالى المسئولين بالوحدات البيطرية وجهاز المدينة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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