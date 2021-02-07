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رياضة

هل سيفجر الأهلي مفاجأة ويفوز على بايرن ميونخ ؟.. تعرف على آراء الجماهير| فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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سارة عبد الله - عز حسين
مباراة قوية ينتظرها كل عشاق الساحرة المستديرة بمصر والوطن العربي لجماهير القلعة الحمراء، حيث يشهد الاثنين المقبل لقاء تاريخيا يجمع بايرن ميونخ الفريق الأقوى في العالم حاليًا، مع النادي الأهلي بطل أفريقيا، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، وتعد المواجهة الثالثة في تاريخ الفريقين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التأهل لنصف النهائي على حساب الدحيل القطري، بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.

ورصدت عدسة صدى البلد آراء جماهير الكرة المصرية حول توقعاتهم للمباراة، وهل سينجح الأهلي في التأهل على حساب غريم قوي مثل البايرن ميونخ؟ وعن توقعاتهم لأداء اللاعبين وأبرز نصائحهم.

وفي البداية ، ذكر أنور مالك أن المباراة ستكون قوية، ولكن شرف تواجد الأهلي أمام فريق بحجم بايرن ميونيخ هو في حد ذاته انجاز كبير، ويتوقع فوز الأهلي 1/0 مع تألق عدد من نجوم الأهلي مثل: حسين الشحات ومجدي قفشة والشناوي ومعلول.

وتابع أيمن عبد العزيز، أن الأهلي قادر بروح الفانلة الحمراء على تأدية المباراة بشكل مشرف أمام أقوى فرق العالم، ويتوقع أن يكون لضربات الترجيح الحسم في نتيجة المباراة.

وأوضح حسن جمال، أن المباراة صعبة جدًا على فريق النادي الأهلي، وأتوقع هزيمة كبيرة من الممكن أن تصل إلى 10 أهداف، ففريق البايرن ميونخ قادر على إنهاء المباراة بالقوة البدنية والمهارات العالية، وذكر أداء البايرن المتميز أمام برشلونة وهزيمتهم الكبيرة له ب 8 أهداف. 

وعلق محمود عبد الكريم ، أن الأهلي ادي بشكل بطولي أمام الدحيل القطري خلال شوت المباراة الأول، فتمسك اللاعيبة بالعزيمة والروح القوية هو سر الفوز في هذه المباراة أمام غريم قوي مثل البايرن ميونخ، ولكنه يتوقع أن يفوز الأهلي بهدف حاسم في اللحظات الأخيرة، ويتوقع تألق الشحات وقفشة وكهرباء. 

واختتم مروان حمدي، أن الأهلي دائمًا يعود جمهوره على البطولات، ويحتوي على أسماء نجوم كبيرة قادرة على تشريف مصر أمام فريق أوروبا الأول، ويتوقع أن يتأثر أداء البايرن بعض الشيء بسبب تأخر وصولهم الدوحة والإرهاق البدني للاعبين.
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