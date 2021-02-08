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رياضة

طموح الأهلي يصطدم بقوة بايرن ميونخ في مونديال الأندية.. الليلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:42 ص
الأهلي ضد بايرن ميونخ
الأهلي ضد بايرن ميونخ
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إسراء أشرف
يستهل بايرن ميونخ الألماني، بطل دوري أبطال أوروبا، مشواره في كأس العالم للأندية بـ قطر، اليوم، الإثنين، في الثامنة مساء، بنصف النهائي، أمام الأهلي بطل إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.

ويسعى بايرن ميونخ في مواجهة اليوم، لمواصلة كتابة التاريخ، بحصد اللقب السادس خلال عام، تحت قيادة المدرب هانز فليك، حيث ان في حال تتويجه بمونديال الأندية، سيصبح البافاري ثاني فريق في التاريخ يحقق السداسية، بعد برشلونة في موسم 2009 - 2010.

وقال المدير الفني للبايرن، هانز فليك، خلال ظهوره الأول أمام وسائل الإعلام من أرض المونديال، إنهم سيحاولون الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لمواجهة الإثنين أمام عملاق القارة السمراء.

وأضاف: "نريد خوض مباراة نصف النهائي بدوافع كبيرة. هدفنا هو تتويج هذا الموسم العظيم بلقب سادس".

من جهته، قال لاعب وسط الفريق، جوشوا كيميتش، خلال المؤتمر الصحفي: "إنها فرصة عظيمة، وبإمكاننا تحقيق إنجاز تاريخي".

ورغم الأفضلية الواضحة لبطل أوروبا في مباراة نصف النهائي، إلا أنه سيواجه الأهلي، بطل الثلاثية، الذي اعتاد على التواجد في المحافل الكبيرة، وتقديم مستويات كبيرة أمام الكبار.

وأكد هذا الأمر المدير الفني للفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي: "سنخوض المباراة دون أي ضغوط، وسنلعب للاستمتاع. ليس لدينا ما نخسره، ونرغب في تحقيق الفوز".

وتابع: "هناك أشياء غامضة أحيانا تحدث في كرة القدم"، في إشارة لحديثه عن مفاجأة محتملة.

كما أوضح الجنوب إفريقي أنه رغم "الصعوبة البالغة" للمباراة، إلا أن لاعبيه قادرون على المرور للنهائي.
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