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محافظات

ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق بالمحافظة ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين تم القيام بحملة تموينية بمشاركة ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التموين وعدد من مفتشي مديرية التموين ومفتشي الأغذية والطب البيطري.

وتم المرور على أسواق ومحال حي شرق وغرب والمنطقة الصناعية ببني غالب.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم ضبط 10 أطنان و790 كيلو لحوم ومجمدات ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بحي شرق وحي غرب أسيوط، فضلًا عن التفتيش على مصانع المنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز أسيوط برئاسة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة وضباط هيئة الرقابة الادارية وبمشاركة محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة ومفتشي التموين بالمديرية والإدارات التابعة لها ومباحث التموين وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومسئولي مديريات الصحة والطب البيطري والزراعة، مضيفًا أن الحملة شملت مراجعة الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات بالإضافة إلى فحص المخازن الخاصة بالمجمعات للتأكد من السلامة الصحية وطرق التخزين والحفظ بجانب مراجعة الأسعار والأوزان، لافتًا إلى تحرير محضر برقم 1082 جنح أمن الدولة طوارئ لسنة 2021 مركز أسيوط.

وأشار المحافظ إلى أهمية توفير السلع الأساسية خاصة الغذائية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة وطبقًا للمواصفات المقررة بمراكز وقرى المحافظة لافتًا إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة المواد والسلع المعروضة ومتابعة جودتها وصلاحيتها للاستخدام ومكافحة جرائم الغش التجارى الصناعى والغذائي وتوافر الشروط الصحية وسلامة التخزين مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقوانين المنظمة لذلك دون تهاون أو تقاعس والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وضعاف النفوس ومنع أي تجاوزات قد تحدث ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه الاتجار في صحة المواطنين.
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط
ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة بأسيوط
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