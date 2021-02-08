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الدول العربية.. مندوب المغرب: نتطلع أن يشكل الاجتماع انطلاقة حقيقية لمواجهة التحديات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:51 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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عادل نصار
قال مندوب المغرب في مجلس جامعة الدول العربية، إن العمل العربي المشترك ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية، مضيفا أن يتعين علينا التكاتف لمواجهة المخططات. 

وأضاف في كلمة المغرب، في اجتماع طارى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن نتطلع الي أن تعود مكانة الأمة العربية، والمغرب تطلع الي أن يشكل هذا الاجتماع بداية صحوة والتعاون العربي، 
ويشكل انطلاقة حقيقة لمواجهة التحديات بشتى انواعها، 
ونتطلع ان يكون هذا الاجتماع نقطة تحول للصوت العربي. 

وتابع أن نتطلع الي أن يخرج الاجتماع بارضية مشتركة للقضية الفلسطينية، وتحقيق عزيز التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وازمة القضية الفلسطينية. 
واكمل المندوب، أن القضية الفلسطينية هي القضية الوطنية للأمة العربية وندعم القضية الفلسطينية.
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