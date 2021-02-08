ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلوجر صينية تكشف تفاصيل تقليدها لمشهد للزعيم عادل إمام بإحدى المسرحيات.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:11 م
بلوجر صينية تقلد
بلوجر صينية تقلد عادل امام
Advertisements
محمود محسن
قالت البلوجر الصينية أسيا، والتى قلدت الفنان عادل إمام فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أنها تعلمت اللغة العربية ابان دراستها فى الجامعة منذ 4 سنوات وكانت تتحدث بها أثناء تواجدها فى العمل.

وأضافت أسيا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أنها تتمنى زيارة مصر أكثر من مرة للدراسة فى احدي جامعاتها، للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.

وتابعت البلوجر الصينية أسيا أنها تعرفت على الفنان عادل إمام وتعلمت منه اسلوب حديثه مع المواطنين، مؤكدا أن مشهد مسرحية "شاهد مشافش حاجة" ترك بصمة حقيقية لدي الجمهور.

وأشارت أسيا إلى أنها زارت العديد من المناطق الآثرية، منها الأهرامات ومن لم يزر مصر فلا يعرف شيئا عن الدول العربية فهي بجد ام الدنيا.فى المحكمة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد