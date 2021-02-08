بلوجر صينية تكشف تفاصيل تقليدها لمشهد للزعيم عادل إمام بإحدى المسرحيات.. فيديو

قالت البلوجر الصينية أسيا، والتى قلدت الفنان عادل إمام فى مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أنها تعلمت اللغة العربية ابان دراستها فى الجامعة منذ 4 سنوات وكانت تتحدث بها أثناء تواجدها فى العمل.





وأضافت أسيا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أنها تتمنى زيارة مصر أكثر من مرة للدراسة فى احدي جامعاتها، للتعرف على الحضارة المصرية القديمة.





وتابعت البلوجر الصينية أسيا أنها تعرفت على الفنان عادل إمام وتعلمت منه اسلوب حديثه مع المواطنين، مؤكدا أن مشهد مسرحية "شاهد مشافش حاجة" ترك بصمة حقيقية لدي الجمهور.



