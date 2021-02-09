بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

كشفت دراسة جديدة عن دواء جديد يساعد في تحسين فقدان السمع المرتبط بالعمر.





وأظهرت الدراسات الأولية أن الدواء قد يخفف أيضًا من طنين الأذن ومرض مينيير، وهي حالة عصبية تسبب فقدان السمع والدوخة.





ويتم الآن اختبار الدواء في الولايات المتحدة كعلاج محتمل لمرضى فيروس كورونا، و يعمل الدواء الجديد المعروف باسم SPI-1005 ، على تعزيز مستويات المركب الطبيعي الذي يحمي خلايا الشعر الحساسة في الأذن الداخلية.





ويتمثل دور خلايا الشعر في تحويل الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كهربائية، يتم نقلها بعد ذلك على طول العصب السمعي إلى الدماغ.





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وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عدد خلايا الشعر السمعية - يوجد عادة حوالي 15000 في كل أذن - ينخفض ​​بمرور الوقت بسبب العمر والمرض والتعرض للضوضاء العالية.



