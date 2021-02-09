سببا في ارتفاع الحالات .. دراسة تكشف عن فئات عمرية تنشر عدوى كورونا

ووفقا لموقع "timesofindia"، أن البالغين هم المجموعة الوحيدة التي ما زالت تنشر الفيروس المعدي، تم الانتهاء من ذلك بعد دراسة أجراها فريق من الباحثين من إمبريال كوليدج لندن باستخدام بيانات الهاتف الخلوي من أكثر من 10 ملايين فرد من الولايات المتحدة الأمريكية.





وكشفت النتائج أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عامًا هم الوحيدون المسؤولون بشكل كبير عن ارتفاع حالات فيروس كورونا ، وأن من بين 100 نشأت حوالي 65 حالة إصابة من أولئك الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، والأطفال وكذلك المراهقون هم المسؤولون عن الحد الأدنى من انتشار الفيروس.



