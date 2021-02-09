سببا في ارتفاع الحالات .. دراسة تكشف عن فئات عمرية تنشر عدوى كورونا

كشفت دراسة جديدة عن الفئات العمرية التي تساعد في نشر عدوى كورونا بشكل كبير بين الأشخاص.
ووفقا لموقع "timesofindia"، أن البالغين هم المجموعة الوحيدة التي ما زالت تنشر الفيروس المعدي، تم الانتهاء من ذلك بعد دراسة أجراها فريق من الباحثين من إمبريال كوليدج لندن باستخدام بيانات الهاتف الخلوي من أكثر من 10 ملايين فرد من الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشفت النتائج أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 عامًا هم الوحيدون المسؤولون بشكل كبير عن ارتفاع حالات فيروس كورونا، وأن من بين 100 نشأت حوالي 65 حالة إصابة من أولئك الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية، والأطفال وكذلك المراهقون هم المسؤولون عن الحد الأدنى من انتشار الفيروس.
أما بالنسبة لكبار السن، فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ولكنهم أقل عرضة لنشره للآخرين، وبالرجوع إلى البيانات ساهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات في أقل من 5 % من الإصابة، بينما كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 عامًا مسؤولين عن أقل من 10 %.
في ضوء النتائج الأخيرة ، خلص الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى تدابير وقائية إضافية بين البالغين، يجب على أولئك الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 20 إلى 49 أن يكونوا أكثر حرصًا ويجب أن يتبعوا القواعد بجدية، يجب أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي والقناع الضعيف واتباع آداب النظافة لحماية أنفسهم والآخرين من الفيروس المعدي.
وفقًا لدراسة أخرى نُشرت في شبكة JAMA، من المحتمل أن يكون سبب أكثر من نصف حالات فيروس كورونا أشخاص ليس لديهم أعراض، وكشفت أن حوالي 59 % من جميع حالات انتقال العدوى ناجمة عن أفراد لا يعانون من أعراض أو أعراض.
وأظهرت هذه الدراسة كيف أن تحديد المرضى الذين يعانون من أعراض وحجرهم لا يكفيان للسيطرة على انتقال COVID-19.