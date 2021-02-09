أعرف إزاى تميز بين فيروس كورونا والانفلونزا العادية

قال دكتور ادم محمد أدم ، استشاري اول الأنف والاذن والحنجرة بالهيئة العامة التأمين الصحي ، إن أعراض فيروس كورونا عبارة عن ألم شديد جدا فى جميع أجزاء الجسم .





وأضاف خلال حواره بنشرة أخبار دى ام سى ، أن الم الجسم يصاحبة أرتفاع فى درجات حرارة الجسم ، ولا يستجيب لاى مخفضات لدرجة الحرارة .





وأشار استشاري اول الأنف والاذن والحنجرة بالهيئة العامة التأمين الصحي ، إلى أن الجسم لا يستجيب لهذه المخفضات لمدة 3 أيام متواصلة ، إلى جانب صعوبة شديدة بالتنفس .





وتابع ،أن السلالة الجديدة من كوفيد 19 تصاحبها جلطات فى الرئة ، لذلك اشتد حاجة إلى زيادة اسطوانات الأكسجين و أسرة الرعاية المركزة .





وأكد استشاري اول الأنف والاذن والحنجرة بالهيئة العامة التأمين الصحي ، أن الانفلونزا العادية عبارة عن إرتفاع فى درجات الحرارة بشكل بسيط ، بالإضافة إلى الام بسيطة جدا بالجسم .







