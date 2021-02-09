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توك شو

أعرف إزاى تميز بين فيروس كورونا والانفلونزا العادية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:10 م
دكتور آدم محمد
دكتور آدم محمد
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ريهام فيكتور
قال دكتور ادم محمد أدم ، استشاري اول الأنف والاذن والحنجرة بالهيئة العامة التأمين الصحي ، إن أعراض فيروس كورونا عبارة عن ألم شديد جدا فى جميع أجزاء الجسم .

وأضاف خلال حواره بنشرة أخبار دى ام سى ،  أن الم الجسم يصاحبة أرتفاع فى درجات حرارة الجسم ، ولا يستجيب لاى مخفضات لدرجة الحرارة .

وأشار استشاري اول الأنف والاذن والحنجرة بالهيئة العامة التأمين الصحي ، إلى أن الجسم لا يستجيب لهذه المخفضات لمدة 3 أيام متواصلة ، إلى جانب صعوبة شديدة بالتنفس .

وتابع ،أن السلالة الجديدة من كوفيد 19 تصاحبها جلطات فى الرئة ، لذلك اشتد حاجة إلى زيادة اسطوانات الأكسجين و أسرة الرعاية المركزة .

وأكد استشاري اول الأنف والاذن والحنجرة بالهيئة العامة التأمين الصحي ، أن الانفلونزا العادية عبارة عن إرتفاع فى درجات الحرارة بشكل بسيط ، بالإضافة إلى الام بسيطة جدا بالجسم .


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