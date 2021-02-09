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منوعات

تفاصيل صادمة.. مرض بالفم يزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا 9 مرات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تفك طلاسم فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتسببه في وفاة الكثيرين بعد، حتى أشارت دراسة جديدة صادمة إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة؛ أكثر عرضة للوفاة بـ Covid-19 بـ 9 مرات.

ويقول الباحثون إن مرضى فيروس كورونا أكثر عرضة بـ 3 مرات لأن ينتهي بهم الأمر في العناية المركزة أو على جهاز التنفس الصناعي إذا كانوا يعانون بالفعل من التهاب دواعم السن، وهو شكل خطير من أمراض اللثة،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويشير الباحثون إلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم فوق سن الثلاثين يعانون من التهاب دواعم السن ، الذي يسبب تورمًا في اللثة وحولها، وإذا لم يتم علاجه بشكل صحيح ، يمكن أن ينتشر الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ويصيب الرئتين.

وقال العلماء إن مرضى كوفيد الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي يمكن أن يكونوا معرضين بشكل خاص لأنهم أكثر عرضة لاستنشاق البكتيريا الفموية، حيث أوضح البروفيسور "ليور شابيرا"، مؤلف مشارك في الدراسة ، من الجامعة العبرية أن "نتائج الدراسة تشير إلى أن الالتهاب في تجويف الفم قد يفتح الباب أمام أن يصبح فيروس كورونا أكثر عنفًا".

وأكد أنه يجب أن تكون العناية بالفم جزءًا من التوصيات الصحية لتقليل مخاطر حدوث نتائج Covid-19 الوخيمة.
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