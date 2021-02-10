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مرأة

10 مضادات حيوية فى هذا الطعام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:14 ص
مضاد حيوي
مضاد حيوي
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أسماء عبد الحفيظ

يلجأ الكثير من الناس للمضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض، وهذه المضادات دائمًا تتكون من مركبات كيميائية، تحتوي على مادة فعالة تعمل على قتل أو تحجيم المسبب للمرض وقد يكون لها أثارا جانبية، ولكن هناك 10 مضادات حيوية قوية من خير الطبيعة ولن يكون لها أي أثار جانبية كشف عنهم موقع "ذا هول ديلي":

1- خل التفاح
يعد خل التفاح واحد من المضادات الحيوي طبيعي، التي تتميز بقوتها وقدرتها في القضاء على البكتيريا والجراثيم، فلو أصبت بآلام في المعدة أو الإسهال، يمكنك حل تلك المشكلة بتناول كوب ماء مخلوط بملعقة أو اثنين من خل التفاح.
2- الثوم
استخدمت الشعوب القديمة الثوم كمضاد حيوي فعال يحارب البكتيريا والجراثيم ويقي من الأمراض.
3- الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل مثل الشاي ويعمل كمضاد حيوي طبيعي ويستخدم في مكافحة نزلات البرد، ويعالج آلام المعدة والبطن.
4- الفجل
تناول الفجل دائما يقي من الأمراض ويساعد الإنسان على الحفاظ على صحته، وقاتل طبيعي للبكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض.
5- فلفل الهابانيرو
يعتبر الهابانيرو الفلفل الأشد حرارة في العالم، ومن أقوى المضادات الحيوية التي أنعمت بها الطبيعة علينا، ويقتل البكتيريا المسببة للقرح المعدية، وغني بفيتامين "أ".

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