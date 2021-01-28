علاج جرثومة المعدة بالأعشاب بدون مضادات حيوية

علاج جرثومة المعدة من العلاجات التى يبحث عنها الكثيرون وتعد هيليكوباكتر بيلوري ( H. pylori ) هي بكتيريا تصيب بطانة معدتك وتعد هذه البكتيريا مسؤولة عن ما يصل 80 في المئة من قرحة المعدة و قد تسبب أيضًا مشاكل أخرى في المعدة ، بما في ذلك ألم حارق في البطن والشعور بالغثيان وفقدان الشهية والتجشؤ المتكرر وفقدان الوزن غير المبرر.





قد يكون استخدام العلاجات التقليدية مثل المضادات الحيوية صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص و من الممكن أن تعاني من آثار جانبية سلبية ، مثل الغثيان والإسهال وفقدان الشهية.













متى تموت جرثومة المعدة

ويعد السؤال الذى يتبادر إلى ذهن الكثيرين من مصابي متى تموت جرثومة المعدة وهل تقلل معظم العلاجات من عدد البكتيريا في المعدة ولكنها وفى المقابل وفقا للعديد من الدراسات فشلت الكثير من العلاجات في القضاء عليها نهائيًا لذا يجب التأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في نظام العلاج الطبيعي و لا يجب استبدال العلاج الموصى به لبكتيريا الملوية البوابية بعلاجات طبيعية.

ويقاوم بعض الأشخاص المضادات الحيوية ، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأساليب التقليدية لل علاج جرثومة المعدة نتيجة لذلك ، يتزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية.ويعد السؤال الذى يتبادر إلى ذهن الكثيرين من مصابي جرثومة المعدة هووهل تقلل معظم العلاجات من عدد البكتيريا في المعدة ولكنها وفى المقابل وفقا للعديد من الدراسات فشلت الكثير من العلاجات في القضاء عليها نهائيًا لذا يجب التأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في نظام العلاج الطبيعي و لا يجب استبدال العلاج الموصى به لبكتيريا الملوية البوابية بعلاجات طبيعية.





علاج جرثومة المعدة







لجرثومة المعدة



البروبيوتيك بموافقة طبيبك ، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية كعلاج مساعد للقضاء على جرثومة المعدة إليكم أبرز تلك العلاجات



تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة. فإن تناول البروبيوتيك قبل أو بعد العلاج قد يحسن معدلات الاستئصال و تقتل المضادات الحيوية البكتيريا الجيدة والسيئة في معدتك. تساعد البروبيوتيك على تجديد البكتيريا الجيدة.



شاي أخضر







الشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو بكتيريا هيليكوباكتر . ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة.



عسل

لم يُظهر أي بحث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده. يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.



زيت الزيتون

قد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية فلزيت الزيتون قدرات مضادة للجراثيم قوية



جذر عرق السوس

جذر عرق السوس علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة. وقد تحارب أيضًا بكتيريا الملوية البوابية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 ، فإن جذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.







علاج جرثومة المعدة بالثوم

بعيدا عن العلاجات الطبيعية لجرثومة المعدة مثل الثوم عادة ما الأطباء مزيجًا من اثنين من المضادات الحيوية ودواء مخفض للحموضة لعلاج بكتيريا الملوية البوابية. يُعرف هذا بالعلاج الثلاثي.



إذا كنت تقاوم المضادات الحيوية ، فقد يضيف أطبائك دواءً آخر إلى خطة العلاج الخاصة بك. الهدف هو التخلص من 90٪ أو أكثر من بكتيريا الملوية البوابية الموجودة.



لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين. قد يقلل استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلًا من واحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية. تشمل المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج جرثومة المعدة.







المراجع ..

موقع هيلث لاين



medicalnewstoday





