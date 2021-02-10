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مرأة

أسباب الطفح الجلدي في الساقين.. وطرق علاجها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:31 ص
أسباب الطفح الجلدي
أسباب الطفح الجلدي في الساقين
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آية التيجي
هناك العديد أسباب الطفح الجلدي في الساقين ولكن في الغالب قد تكون غير مفهومة تمامًا. في معظم الحالات ، يعتبر الطفح الجلدي من أعراض اضطراب آخر، حيث يشير الطفح الجلدي في الساقين عادةً إلى انتشار نتوءات أو آفات أو بقع غير منتظمة من الجلد على الأعضاء التناسلية.

ويمكن أن يساعد فهم أسباب الطفح الجلدي في الساقين في تشخيصها وعلاجها بشكل صحيح، وهناك العديد من العلاجات المختلفة للطفح الجلدي في الساقين، يتأثر كل منها بقضيته. هناك بعض الخيوط المشتركة من خلال كل هذه العلاجات.


على سبيل المثال ، أثناء انتظار التشخيص من قبل الطبيب ، قد يساعد كريم أو رذاذ هيدروكورتيزون بدون وصفة طبية في علاج اسباب الطفح الجلدي في الساقين، والذي يسبب الحكة . عادةً ما يصف الأطباء مثل هذه الكريمات لعلاج الأعراض أثناء التحقيق في السبب الدقيق.

يتم علاج اسباب الطفح الجلدي في الساقين بالأدوية المضادة للفطريات ، التي تأتي على شكل كريمات ومساحيق مع حبوب نادرًا ما تكون ضرورية للطفح الجلدي، أو باستخدام العلاجات المنزلية ، مثل الزبادي أو زيت الأوريجانو. وفقًا لإحدى الدراسات ، يتبر زيت الأوريجانو فعال في التخلص من الفطريات التي تسبب عدوى الخميرة. يمكن شراء زيت الأوريجانو.

ويمكن للتخلص من اسباب الطفح الجلدي في الساقين، ان تسمح له بالتخلص منه. يمكن علاج الأعراض في هذه الأثناء ، ويمكن للطبيب إجراء اختبارات الحساسية إذا كان مسبب الحساسية الدقيق غير معروف.

** المصدر: موقع mayoclinic
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