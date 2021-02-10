أسباب الطفح الجلدي في الساقين.. وطرق علاجها

هناك العديد من العلاجات المختلفة للطفح الجلدي في الساقين، يتأثر كل منها بقضيته. هناك بعض الخيوط المشتركة من خلال كل هذه العلاجات.

في تشخيصها وعلاجها بشكل صحيح، و

يتم علاج اسباب الطفح الجلدي في الساقين بالأدوية المضادة للفطريات ، التي تأتي على شكل كريمات ومساحيق مع حبوب نادرًا ما تكون ضرورية للطفح الجلدي، أو باستخدام

العلاجات المنزلية ، مثل الزبادي أو زيت الأوريجانو. وفقًا لإحدى الدراسات ، يتبر زيت الأوريجانو فعال في التخلص من الفطريات التي تسبب عدوى الخميرة. يمكن شراء زيت الأوريجانو.