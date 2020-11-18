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مرأة

حيلة سريعة تخلصك من الطفح الجلدي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تتكرر مشكلة الطفح الجلدي خلال الشتاء؛ مع ازدياد برودة الجو، حيث تصبح مشاكل الجلد أكثر تكرارا، لذا أنت في حاجة إلى تحسين العناية بالبشرة. 

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تعتبر البشرة الجافة مشكلة شائعة للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء إليك علاجات منزلية سهلة وسريعة.


وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أعراض الطفح الجلدي الشتوي هى طفح جلدي شتوي في أي مكان في جسمك. عادة ما تكون ذراعيك وساقيك ويديك من أكثر الأماكن التي نراها فيها.

إليك أبرز العلاجات المنزلية للطفح الجلدي الشتوي

1. حمام الشوفان

يزيل تقشير الجلد الطبقة العلوية الجافة والميتة من الجلد ويجدد بشرتك مما يمنحك بعض الراحة من الطفح الجلدي الشتوي.

دقيق الشوفان مقشر طبيعي للبشرة يقشر بشرتك دون أن يتسبب في تهيجها.

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في دقيق الشوفان على تهدئة بشرتك أيضًا.

مكونات :

كوب من دقيق الشوفان المطحون

حوض ماء دافئ

تعليمات الاستخدام

نضيف دقيق الشوفان في حوض الماء الدافئ.

ينقع الجسم فيه لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه لاحقًا واتركه حتى يجف باستخدام منشفة ناعمة.

بدلًا من ذلك ، يمكنك استخدام صابون مصنوع من دقيق الشوفان للاستحمام
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