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مرأة

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:00 م
دراسة تكشف عن علامة
دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا
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حياة عبد العزيز
كشف مجموعة من الباحثين، في دراسة حديثة، عن عَرَض جديد يشير إلى الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

وقال الباحثون إن الطفح الجلدي في الفم يشير للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

فحصت الدراسة مئات المرضى في مستشفى ميداني مؤقت لعلاج مرضى فيروس كورونا، كان متوسط ​​عمر المرضى 56 و 58 % منهم من الإناث.

وكانت النتائح أن أقل من نصف المرضى بقليل يعانون من مظاهر جلدية مخاطية (متلازمة نقص المناعة)، مع تأثر اليدين والقدمين بشكل خاص.

لكن ربع المرضى أصيبوا بطفح جلدي داخل الفم، وأكثرها شيوعًا كان التهاب الحليمي اللغوي العابر، والذي يظهر على شكل نتوءات صغيرة حمراء أو بيضاء على اللسان.

يأتي ذلك بعد دراسة أجرتها كلية كينجز كوليدج لندن والجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية والتي ربطت أيضًا بين الطفح الجلدي والفيروس التاجي كورونا .

وقالت فيرونيك باتاي ، استشارية الأمراض الجلدية، التي قادت أبحاث الجلد في فيروس كورونا: "تُظهر أبحاثنا أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أكثر تنبؤًا بـ Covid-19 من الحمى والسعال، خاصة عند الأطفال.

واضافت وجدنا أن واحدًا من كل 6 أطفال يصاب بطفح جلدي دون أي أعراض أخرى.

وتابعت أن يستمر الطفح الجلدي Covid-19 لبضعة أسابيع ويختفي في النهاية، وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية الموصوفة إذا كان الطفح الجلدي يسبب حكة شديدة.

وأشارت إلى أن 8 أنواع من الطفح الجلدي يمكن أن تكون علامات Covid-19، بما في ذلك أصابع الحمراء والأصابع والصدر الأكزيما والنخالية الوردية.

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كما كشف تطبيق Covid Symptom Study أن حوالي 9٪ من مرضى فيروس كورونا أبلغوا عن ظهور طفح جلدي أو طفح جلدي على أصابعهم أو أصابع قدمهم ، في حين أن الطفح الجلدي كان أكثر شيوعًا لدى الأطفال.

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