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أخبار البلد

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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قسم الأخبار

أعلن دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن مراكز الأبحاث ومنظمة الصحة العالمية أكدوا على فكرة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، لأنها من طبيعة الفيروسات لكن ليس معروفا ما مدى قوتها، متوقعا أن تشهد مصر موجة ثانية من الفيروس بحكم أن مصر ليست في معزل عن العالم، كما أنها من الدول المتأخرة في حدوث الموجة الأولى، حيث تعرضت للموجة الأولى بعد وصولها للدول الأوروبية بشهرين.


وقال عنان لـ صدى البلد إن مصر في حالة ترقب للوضع في الدول الأوروبية لأن ما يحدث في أوروبا سيحدث لها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الموجة الثانية قد تكون أخف من الموجة الأولى، نظرًا لأن مصر أصبحت على دراية بـ بروتوكولات العلاج، كما أن مستشفيات العزل مجهزة بشكل جيد، فضلا عن وجود هيئة الدواء المصرية والتى تختص بـ شراء مستلزمات وبروتوكولات علاج كورونا.


وكشف خبير اقتصاديات الصحة أن العالم كان ينتظر فترة راحة من الوفيات في شهري أغسطس أو سبتمبر، ولكن هذا لم يحدث وبالتالي من المتوقع أن تلتحم الموجة الأولى بالثانية.

وحول إمكانية زيادة انتشار فيروس كورونا فى فصل الخريف، أكد خبير الأوبئة أن انتشار الفيروس لا يرتبط بتوقيت زمني بل الأمر مرتبط بشكل كبر بطبيعة جسم الإنسان، لافتا أن احتمالية انتشار الفيروس قد تزيد فى الخريف والشتاء نتيحة ضعف مناعة الإنسان، نظرا لزيادة معدل انتشار الفيروسات بشكل عام خلال تلك الفترة وتشابه أعراض الكثير منها مع فيروس كورونا.

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