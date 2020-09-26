AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذّر من الوصول إلى مليوني حالة وفاة قبل التوصل إلى لقاح كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أنه مع اقتراب عدد وفيات "كورونا" من مليون شخص، من المحتمل أن يتضاعف الرقم قبل أن يصبح اللقاح المضاد له قابلا للتطبيق ومتاحًا على نطاق واسع.

وقال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- "إن العدد الحالي لوفيات كورونا يبلغ أكثر من 980 ألف حالة في جميع أنحاء العالم في أقل من 9 شهور، وإن بلوغ مليوني حالة وفاة أمر لا يمكن تصوره بالتأكيد، لكنه أكد أن هذا ليس مستحيلا بالنظر إلى كل ما سيشمله تجهيز اللقاح وتوزيعه". 

وطالب رايان الدول بفعل كل ما في وسعها لخفض عدد الوفيات، مضيفا: "لدينا أشياء يمكننا القيام بها الآن لتقليل انتقال العدوى وتقليل عدد الوفيات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابات فيروس كورونا تتخطى 750 ألف حالة فى أفريقيا

منظمة الصحة العالمية تكسر آمال ظهور لقاح فيروس كورونا

منظمة الصحة: 15 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم نصفها في 3 بلدان

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 700 ألف شخص

الصحة العالمية: روسيا لديها استعدادات لإنتاج لقاحات عالية الجودة

الصحة العالمية: وفيات كورونا الأسبوعية "مرتفعة بشكل غير مقبول"

ترشيحاتنا

إسرائيل ترفع السرية لأول مرة عن تجاهل إنذار عراقي تسبب بهزيمتها في حرب أكتوبر

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية

أهم الأخبار .. وصلة سباب من الهارب محمد علي وصبري شهوان للمصريين.. وتفاصيل تخلي القيادات الإرهابية عن الإخواني محمد ناصر

شاهد.. أسما شريف منير برفقة زوجها في عيد ميلاد ريهام حجاج

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

رضا عبد العال يتحدى فايلر.. مباراة مرتقبة بين الأهلي وطنطا في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها 30 مليون جنيه.. شاهد السرعة الخارقة لسيارة ريغييرا

شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها.. فيديو

قصة مفزعة.. رافق زوجته المريضة فمات داخل عيادة طبيب بالشرقية