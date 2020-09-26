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محافظات

يمكن الانسحاب خلال التجربة.. صحة دمياط تدعو المواطنين للتطوع في تجارب لقاح كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:44 م
تجارب علاج فيروس
تجارب علاج فيروس كورونا
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زينب الزغبي
دعت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد العاملين بالمديرية والمواطنين،ممن لديهم الرغبة في التطوع والاشتراك في تجارب لقاح فيروس كورونا المرحلة الثالثة،إلى إرسال الاسم ورقم الهاتف أو الاتصال على الرقم (01101101878).

وجاء في بيان أصدرته مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط،أنه سيتم توفير وسيلة انتقال من دمياط إلى مركز "فاكسيرا" بالدقي بمحافظة القاهرة والعكس وتوفير سبل الراحة للمتبرع والمتطوع .

وأوضح البيان، شروط وإجراءات التسجيل في قائمة المتطوعين على النحو التالي:- الفئة العمرية للمتطوع / المتطوعة أكبر من 18 عاما، ويتم تقييم الحالة الصحية العامة ،  التسجيل باستخدام الرقم القومي/ رقم جواز السفر ،  سوف يخضع المتطوع للتقييم من قبل فريق عمل الدراسة بوزارة الصحة والسكان ،  سيتطلب الأمر التوقيع المسبق على كل الإجراءات والشروط .

وأضاف البيان،أن هناك حالات يمنع فيها التطوع  وهى: الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء أو احتقان الأنف خلال 14 يوما التي تسبق أخذ اللقاح، ان يكون لدية حساسية تجاه بعض الأدوية لديك أو أحد أفراد عائلتك،  إصابات مسبقة بالتشنج أو الصرع ، الإصابة بأي أمراض حادة أو مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد والكلى والأورام الخبيثة،  تلقي حاليا أي عالج مثبط للمناعة ،  التعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم ،  وللنساء في حالة الحمل أو الرغبة في الحمل خلال فترة التجربة كما تبحث الوزارة عــن 6000 متطــوع مــن الأشخاص الأصحاء، الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بـين 18 و60 عاما،  بعد فحوصات اليوم 49، سيقوم الطبيب المختص بالتواصل معك عبر الهاتف مرة أو مرتين لإجراء متابعة صحية على الهاتف، إلى جانب إجراء فحوصات حضورية مرة كل 3 شهور.

وأشار البيان إلى أن المخاطر المتعلقة بالمشاركة تتمثل في: قد تحدث بعض التفاعلات الشائعة عند تلقي اللقاح، وتشتمل على: - ألم متوسط واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم- حمى، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية، وغير ذلك - عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها وسيتم علاج المرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة تحت إشراف الطبيب المختص.

كما يجب الإبلاغ عن أي أعراض جانبية محتملة للمسؤول الطبي في غضون 24 ساعة من خلال الخط الساخن 15530. المدة التي سيحتاج لها المشاركون في التجربة - مدة المشاركة في التجربة ستستمر حوالي شهرين، وقد تستمر فترة المتابعة إلى 12 شهرا. 

كما ستتم المحافظة على سرية بيانات المتطوعين، ولن يتم مشاركة معلومات الهوية أو اية تفاصيل شخصية مع أي من الجهات. هذا ويمكن الانسحاب في أي وقت خلال هذه التجربة فأنت تملك مطلق الحرية بالانسحاب في أي وقت مهما كان قرارك، فلن تتحمل أي مسؤولية ناجمة عن الانسحاب، ولن يؤثر ذلك عليك بأي شكل.

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يمكن الانسحاب خلال التجربة.. صحة دمياط تدعو المواطنين للتطوع في تجارب لقاح كورونا
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