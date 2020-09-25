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محافظات

الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية شاملة بقرية شطا في دمياط

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بمنطقة شطا بمركز دمياط خلال يومى الأربعاء والخميس الماضي، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. 

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19" .

وأشار عبد الجواد إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على ١٤٠٠ مواطن بالإضافة إلى تحويل ٣٢ حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات على مستوى المحافظة واستقبال كافة الحالات التابعة للقوافل العلاجية وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لنحو ١٤ حالة أخرى..

وفى ذات السياق.. تستمر سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق.

وتضم القوافل أطباء أكفاء في جميع التخصصات، بالإضافة إلى عيادات متنقلة، ومعمل وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ويتم الصرف بسهولة ويسر، ليشعر المواطن بالحياة الكريمة، أثناء تواجد القافلة، وهذا هو الهدف منها.

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الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية شاملة بقرية شطا في دمياط
الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية شاملة بقرية شطا في دمياط
الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية شاملة بقرية شطا في دمياط
الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية شاملة بقرية شطا في دمياط
الكشف على 1400 مواطن في قافلة طبية شاملة بقرية شطا في دمياط
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