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تكنولوجيا

الأسرع في العالم.. كوالكوم تعلن عن أول مودم 5G بسرعة 10 جيجابت في الثانية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:00 ص
كوالكوم تعلن عن
كوالكوم تعلن عن أول مودم 5G بسرعة 10 جيجابت في الثانية
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية عن الجيل الرابع من مودم 5G، وهو أول مودم في العالم يوفر سرعات لاسلكية تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية، وأتاحت أيضا مودم X62 الأقل تكلفة من X62 5G.


وبحسب ما ذكره موقع Gsmarena التقني، فإن شركة كوالكوم تعتمد في تطويرها للجيل الرابع على الإصدار 16 من 3GPP والمعروف تجاريًا بالمرحلة الثانية من 5G، كما كشفت الشركة عن نيتها في تحديث هذا المودم في المستقبل مما يعني أن تحديثات البرامج يمكنها تمكين مميزات 5G الجديدة في المستقبل.


وتتعهد الشركة بأن يوفر مودم الجيل الرابع X65 5G الجديد سرعات تنزيل قصوى، حيث تصل إلى 10 جيحابت في الثانية مع عرض نطاق ترددي يبلغ 1000 ميجا هرتز، والذي تفوق على إصدار X62 الذي تبلغ سرعته 4,5 جيحابت في الثانية و400 ميجاهرتز.


وتم تصميم X65 وX62 العمل مع هوائي QTM545 mmWave الجديد، الذي يستطيع الإرسال بقوة أعلى من التصميمات السابقة له كما يدعم جميع ترددات mmWave العالمية بما في ذلك النطاق الحديد n259 "41 ميجاهرتز".


وطورت كوالكوم ضمن قائمة منتجاتها اول تقنية لضبط هوائي Al في العالم، والذي يمكنه اكتشاف قبضة المستخدم بشكل أكثر دقة بنسبة 30٪ مما يساعد على تحسين سرعة البيانات والتغطية وعمر البطارية.


ولتحقيق المميزات السابقة، أنتجت الشركة 5G powersave 2,0 والتي تعزز مميزات الإصدار 16 مثل إشارة تنبيه الوضع المتصل الذي يسمح للمودم أن ينام فترة أطول وبالتالي يوفر في الطاقة بنسبة 10٪، ولم تكتف الشركة بذلك، حيث أنتجت Smart Transmit 2,0 الذي يسمح بسرعات تحميل أعلى ويحسن التغطية مع الحفاظ على لوائح انبعاثات الترددات اللاسلكية.


وأرسلت كوالكوم عينات من إصدار X65 وX62 للشركات المصنعة، ومن المتوقع أن تكون الأجهزة الأولى المزودة بمودم 5G الجديدة جاهزة بحلول العام المقبل، وستشق طريقها للهواتف الذكية بالطبع لكنها ستستخدم الألياف عبر الهواء.


ويقول الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم كريستيانو آمون: "لقد وصلنا لمرحلة متقدمة مع نظام Snapdragon X65 5G modem-RF، حيث أطلقنا العنان للاتصال حتى 10 جيجابت في الثانية ودعم أحدث مواصفات 5G التي ستلعب دور مهم في تمكين استخدم 5G الجديدة ليس فقط للهواتف الذكية المتميزة ولكن لتوسيع استخدمها في الأجهزة المحمولة والحوسبة وإنترنت الأشياء والشبكات الخاصة 5G والوصول اللاسلكي".
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