شاومى تستعد لإطلاق هاتف Mi 11 Pro فى أوروبا .. سعر ومواصفات

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتفها الرائد Xiaomi Mi 11 Pro الهاتف الأغلى والأعلى إمكانات فى سلسلة Mi 11 فى الأسواق الأوروبية خلال أيام، على أن يتك طرحه بعد ذلك فى كل أنحاء العالم بداية من شهر مارس المقبل.





وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومى ستطلق هاتف MI 11 PRO تحت الاسم الرمزى star ، مع أفضل معالج فى الأسواق Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية.









وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا ، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.





وسيتميز هاتف MI 11 PRO بميزة الشحن السلكى بقوة 120 واط بالإضافة إلى الشحن اللاسلكى بقوة 55 واط، وشحن لا سلكي عكسي 25 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة.





وسيكون هاتف MI 11 PRO أول هاتف ذكى فى 2021 يحصل على اجمالى شحن سريع بقوة 200 واط، حيث يجمع الهاتف ما بين الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي القابل للعكس.





ومن المتوقع أن يأتى هاتف MI 11 PRO بسعر 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 300. 17 ألف جنيه مصرى.







