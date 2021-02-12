أول هواتف من ريدمي بدون شواحن.. كل ما تريد معرفته عن Redmi Note 10

تتميز شركة شاومى الصينية بهواتفها فائقة الإمكانات إلى جانب السعر المناسب لتى تنافس به شركات أخرى كبرى مثل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وإلى جانب ذلك تقدم عددا من الهواتف ذات الفئة المتوسطة التى تتسم بإمكانات أقل وسعر أرخص تحت علامتها الفرعية Redmi، ولكنها أصبحت فى الفترة الأخيرة تبهر متابعيها بتحسين إمكانات هذه الهواتف تنافس الهواتف الرائدة ومنها هواتفها القادمة Redmi Note 10 . تنافس





وبحسب موقع Android Authority فإن هواتف Redmi Note 10 ستصدر خلال أيام قليلة مع عدد من المواصفات التى تجعلها تنافس مع الهواتف الرائدة منها جودة الكاميرا والبطارية وكذلك المعالج الجيد بالإضافة إلى السعر المناسب، ولكن كشفت عدد من التسريبات فى الفترة الماضية أن شاومى ستطلق Redmi Note 10 بدون شواحن، وفيما يلى سعر ومواصفات الهواتف قبل إطلاقها بأيام:









شاشة هواتف Redmi Note 10









وستأتى هواتف Redmi Note 10 بشاشة بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض+ FHD من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لإلتقاط صور السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو.





كاميرات هواتف Redmi note10



ومن ناحية التصوير تقدم Redmi note10 كاميرا خلفية رباعية الأساسية منها بقوة 108 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، و فلاش LED قوي.





معالج وأداء هواتف Redmi Note 10





وستعمل هواتف Redmi Note 10 ، بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Snapdragon 732G، ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





بطارية هواتف Redmi note10









وستحتوي هواتف Redmi note10 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط عبر منفذ للشحن من نوع USB-C .





سعر هواتف Redmi note10





ومن المحتمل أن يبلغ سعر هواتف Redmi note10 حوالى 275 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 5000 جنيه مصرى وذلك لأقل نسخة.



