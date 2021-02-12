ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أول هواتف من ريدمي بدون شواحن.. كل ما تريد معرفته عن Redmi Note 10

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:00 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن Redmi Note 10
Advertisements
ندى على
تتميز شركة شاومى الصينية بهواتفها فائقة الإمكانات إلى جانب السعر المناسب لتى تنافس به شركات أخرى كبرى مثل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وإلى جانب ذلك تقدم عددا من الهواتف ذات الفئة المتوسطة التى تتسم بإمكانات أقل وسعر أرخص تحت علامتها الفرعية Redmi، ولكنها أصبحت فى الفترة الأخيرة تبهر متابعيها بتحسين إمكانات هذه الهواتف تنافس الهواتف الرائدة ومنها هواتفها القادمة Redmi Note 10

وبحسب موقع Android Authority فإن هواتف Redmi Note 10 ستصدر خلال أيام قليلة مع عدد من المواصفات التى تجعلها تنافس مع الهواتف الرائدة منها جودة الكاميرا والبطارية وكذلك المعالج الجيد بالإضافة إلى السعر المناسب، ولكن كشفت عدد من التسريبات فى الفترة الماضية أن شاومى ستطلق Redmi Note 10 بدون شواحن، وفيما يلى سعر ومواصفات الهواتف قبل إطلاقها بأيام: 


شاشة هواتف Redmi Note 10   

Image result for Redmi Note 10

وستأتى هواتف Redmi Note 10  بشاشة بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض+ FHD من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية لإلتقاط صور السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو.

كاميرات هواتف Redmi note10

Image result for Redmi Note 10

ومن ناحية التصوير تقدم Redmi note10 كاميرا خلفية رباعية الأساسية منها بقوة 108 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، و فلاش LED قوي. 

معالج وأداء هواتف Redmi Note 10 

Image result for Redmi Note 10
وستعمل هواتف Redmi Note 10 ، بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Snapdragon 732G، ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. 

بطارية هواتف Redmi note10

Image result for redmi note 10 pro price

وستحتوي هواتف Redmi note10 على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط عبر منفذ للشحن من نوع  USB-C . 

سعر هواتف Redmi note10  

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هواتف Redmi note10  حوالى 275   دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 5000 جنيه مصرى وذلك لأقل نسخة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتني واحدا منهم.. تعرف على أرخص الهواتف الذكية في 2020

ينافس iPhone 12 Pro Max.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Galaxy Note20 Ultra.. صور

تسريبات تكشف حصول هواتف Redmi K40 على معالج Snapdragon 888

شاهد.. شاومي تطلق التحفة الجديدة Redmi 9T.. سعر ومواصفات

تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 9T.. صور

شاومى تصدم مستخدميها..هواتف Redmi Note 10 بدون شواحن

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن عن وظائف للحمير.. ومسئول يكشف السبب

بالأرقام.. محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مونديال الأندية

حقيقة سحب الثقة من أسامة هيكل بعد رفض بيانه في النواب

صدفة المطار تعمق أحزان رمضان صبحي بعد الاستقبال الأسطوري لبعثة الأهلي

تصل إلى 5 سنوات.. خدمات وحوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون الجديد

بعد قرار الحكومة.. تعرف على شروط وإجراءات تراخيص البناء الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور عامين على زواجها.. امرأة تؤدي الأعمال المنزلية بـ فستان الزفاف

بالأسود.. إليسا تثير الجدل بأنوثتها

تصادم مروع بين 100 سيارة يسفر عن مقتل 5 أشخاص.. صور