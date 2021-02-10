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تكنولوجيا

شاومى تستعد لإطلاق نسخة رخيصة من هاتف Xiaomi Mi 11

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:02 ص
شاومى تستعد لإطلاق
شاومى تستعد لإطلاق نسخة رخيصة Xiaomi Mi 11 Lite
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تستعد لإطلاق نسخة أرخص من هاتف Xiaomi Mi 11 الذى تم إطلاقه منذ أسابيع، حيث سيكون اسم الهاتف هو Xiaomi Mi 11 Lite وسيصدر بسعر وإمكانات أقل. 

وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi Mi 11 سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED ، ومعدل تحديث 90 هرتز ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite على 4 كاميرات خلفية، ستأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 46 ميجا بيكسل وذلك على عكس هواتف المجموعة حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى ميزة التكبير  5x  مع مستشعر من نوع telephoto .

وسيعمل هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بمعالج من نوع   Snapdragon 755G من شكة كوالكوم الأمريكية، عالجة 5 نانومتر، وستحتوي وحدة المعالجة المركزية الخاصة به على نواة Cortex-A78 ، على عكس معالج 888 Snapdragon للهواتف الأخرى، والذى يعد أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن. 

ومن المقرر أن تطلق شاومى هاتف Xiaomi Mi 11 Lite بالتزامن مع إطلاق هاتف MI 11 PRO خلال الأيام القادمة، والذى سيحصل على ميزة الشحن السريع بقوة 200 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة. 

وكانت شاومى أمس أعلنت عن السعر العالمى لهاتفXiaomi Mi 11: 

نسخة 8/128 جيجابايت 749 يورو أي ما يعادل حوالى 145. 14 ألف جنيه مصري.

نسخة 8/256 جيجابايت 799 يورو أي ما يعادل حوالى 100. 15 ألف جنيه مصري.





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