تسريبات تكشف سعر هاتف MI 11 PRO من شاومي

كشفت تسريبات سعر هاتف MI 11 PRO القادم من شركة شاومى الصينية، والذى من المقر إطلاقه خلال أيام، حيث كانت ألمحت الشركة إلى إمكانية إطلاقه فى بداية شهر فبراير الجاري.





وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف MI 11 PRO سيأتى بسعر مرتفع يفوق ألف دولار أمريكي وذلك بفارق سعر كبير عن سابقه Mi 11 الذى بدأ من 610 دولارات أمريكية.









ومن المتوقع أن يأتى هاتف MI 11 PRO بسعر 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 300. 17 ألف جنيه مصرى.





وستأتى الكاميرا الأساسية لهاتف MI 11 PRO بدقة 108 ميجا بيكسل، وبذلك يكون أول هاتف ذكى فى عام 2021 يصدر بمثل هذه الدقة فى الكاميرا ، مع 3 كاميرات أخرى بمستشعرات عالي الدقة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 50 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Mi 11 Pro بمعالج من نوع معالج Snapdragon 888 وهى أول معالجات من نوعها فى هواتف شاومى، حيث تتمتع بقدرة عالية وكفاءة أكبر من المعالجات الأقدم فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، ودعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث سيقدم كفاءة فى استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.





وسيكون هاتف MI 11 PRO أول هاتف ذكى فى 2021 يحصل على اجمالى شحن سريع بقوة 200 واط، حيث يجمع الهاتف ما بين الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي القابل للعكس.





ويتميز الهاتف بميزة الشحن السلكى بقوة 120 واط بالإضافة إلى الشحن اللاسلكى بقوة 55 واط، وشحن لا سلكي عكسي 25 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة.





وكان هاتف Mi 11 السابق قد بلغ سعر:

نسخة 8/128 جيجابايت 610 دولارات أمريكية أى ما يعادل حوالى 585. 9 جنيه مصرى.

نسخة 8/256 جيجابايت 660 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 373 . 10 جنيه مصرى.

نسخة 12/256 جيجابايت 720 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 316 . 11 جنيه مصرى.



