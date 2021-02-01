تبدأ من 1580 جنيها.. أرخص هواتف سامسونج في 2021

مع بداية العام الحالى 2021، أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها الرائدة Galaxy S21 والتى تنافس بها هواتف آيفون 12 ، ثم فاجئت الشركة مستخدميها بأيام بإطلاق هواتف بأسعار رخيصة للغاية.





وبحسب موقع Tech Radarفإن سامسونج تبنت هذا العام عددا من الاستراتيجيات منا إصدار هواتف بأسعار رخيصة جدا مع إصدار هواتف متوسطة وأخرى رائدة بأسعار عالية، وأطلقت الشركة هاتفى Galaxy A02 Galaxy M02s رسميا فى عدد من الأسواق بالإضافة إلى استعدادها لإطلاق Galaxy A32 الذى سيكون أرخص هاتف 5G فى تاريخها.





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1- هاتف Galaxy A02





و يبلغ سعر هاتف Galaxy A02 حوالى 100 دولار أمريكي أو 86 يورو، ما يعادل 1580 جنيهًا مصريًا.





ويأتى هاتف Galaxy A02 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بتقنية عرض HD+ ،مع كاميرا خلفية أساسية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل ، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل ، بينما الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل مع فلاش LED، ومعالج من نوع MediaTek’s MT6739W، وبطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن بقوة 7.5 واط من خلال منفذ شحن من نوع microUSB .





2- هاتف Galaxy M02s





ويبلغ سعر الهاتف حوالى 122 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 1915 جنيها مصريا .





ويأتى هاتف Galaxy M02s بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD ، وكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل، وثلاثة كاميرات على ظهر الهاتف الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C ، ومعالج من نوع Snapdragon 450، ثماني النواة.





3- هاتف Galaxy A32





وسيأتى هاتف Galaxy A32 بسعر 279 يورو أى ما يعادل 4380 جنيها مصريا لأصغر نسخة وهى 64 جيجا بايت، وبسعر 299 يورو أى ما يعادل حوالى 4693 جنيها مصريا لنسخة 128 جيجا بايت.

وسيأتى هاتف Galaxy A32 بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ، مع كاميرات عبارة عن 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع Dimensity 720 SoC ، شاحن بقوة 15 واط ، ومنفذ شحن من نوع USB-C .



