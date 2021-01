كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra تستطيع التقاط صور واضحة للقمر.. فيديو وصور

وتستطيع كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra التقاط إطارات متعددة للقمر ، ثم جمع صورة نهائية أكثر تفصيلًا، كما تستخدم الكاميرا تخوارزمية Remosaic ووحدات بيكسل بدقة 108 ميجا بيكسل للعدسة الرئيسية، وإنشاء صور بمزيد من التفاصيل ، والوضوح.

وتتميز الكاميرات بوجود تقنية تظهر الألوان بدقة شديدة، كما تتمكن من الحصول على أقدر من الضوء وجمع أكبر قدر من التفاصيل فى الصور التى يتم التقاطها، كما تستطيع التحكم فى الإضاءة والسطوع وضبطها بالإضافة إلى التحكم فى الإضاءة المنخفضة.

يعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، الأكثر تميزا في سلسلة سامسونج الجديدة، من حيث الكاميرات حيث يقدم أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.

