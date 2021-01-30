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تكنولوجيا

كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra تستطيع التقاط صور واضحة للقمر.. فيديو وصور

السبت 30/يناير/2021 - 09:05 م
كاميرا هاتف Galaxy
كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra تستطيع التقاط صور واضحة للقمر
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ندى على
كشفت تقارير أن كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra الهاتف الأغلى والأفضل إمكانيات فى سلسلة Galaxy S21 ، تتمتع بقدرات خارقة تجعلها تستطيع التقاط صور دقيقة جدا للقمر، لم تستطع أى كاميرات من هواتف سامسونج السابقة تصويرها بمثل هذه الدقة. 

وبحسب عدد من مقيمى الهواتف الذكية فى مجلة Input Mag الأمريكية فإن ميزة التكبير فى هاتف Galaxy S21 Ultra تستطيع التقاط صور دقيقة للغاية للقمر، حيث تحتوى الكاميرات على ميزة 10 X zoom، وكذلك 3X zoom اللتان تعملان بتقنية الذكاء الاصطناعى.


وتستطيع كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra  التقاط  إطارات متعددة للقمر ، ثم جمع صورة نهائية أكثر تفصيلًا، كما تستخدم الكاميرا تخوارزمية Remosaic ووحدات بيكسل بدقة 108 ميجا بيكسل للعدسة الرئيسية، وإنشاء صور بمزيد من التفاصيل ، والوضوح.
 
وتتميز الكاميرات بوجود تقنية تظهر الألوان بدقة شديدة، كما تتمكن من الحصول على أقدر من الضوء وجمع أكبر قدر من التفاصيل فى الصور التى يتم التقاطها، كما تستطيع التحكم فى الإضاءة والسطوع وضبطها بالإضافة إلى التحكم فى الإضاءة المنخفضة. 

يعد هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، الأكثر تميزا في سلسلة سامسونج الجديدة، من حيث الكاميرات حيث يقدم أربع كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 10 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل.
 


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