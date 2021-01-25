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تكنولوجيا

على رأسها Galaxy S21 Ultra .. أفضل هواتف ذكية فى 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:01 ص
أفضل هواتف ذكية فى
أفضل هواتف ذكية فى 2021
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ندى على
يبدو أن عام 2021 سيكون عاما مزدهرا بأحدث تقنيات الهواتف الذكية وأفضلها حيث لم يمر أول شهر فى العام إلا وتم الإعلان عن عدد من الهواتف الذكية فى 2021 بإمكانات كبيرة وقدرات خارقة ما بين قوة وأداء المعالجات أو البطاريات والكاميرا. 

 وبحسب موقع Tech Radar فإن العام الحالى 2021 سيتفوق على العام الماضى فى إطلاق الهواتف الذكية ذات القدرات الكبيرة، 
حيث كان فيروس كورونا عائقا أمام الكثير من الشركات وعلى رأسها شركة آبل التى اضطرت إلى إصدار هواتفها الرئيسية آيفون 12 بعد شهر ونصف من موعدها المقرر، وفيما يلى  أفضل الهواتف الذكية التى صدرت فى 2021



Samsung S21 Ultra spec leak confirms additional camera hardware - The Verge
ويأتي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة  x 24001080  بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزفي الثانية، و4  كاميرات خلفية بدقة أكبر،  الرئيسية منها تأتي بدقة 108، ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، ومعالج Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر أو Exynos 2100 ، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 


Hands on: Samsung Galaxy S21 Plus review | TechRadar
ويأتى بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس  6.7بوصة وبدقة  x 24001080 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، ومعالج Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر أو Exynos 2100 ، وبطارية أكبر بقوة 4800 مللى أمبير في الساعة  تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 

هاتف Xiaomi Mi 11 

Xiaomi Mi 11 arrives as the first phone with Snapdragon 888 - GSMArena.com news
ويتميز بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD+ وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، و 3 كاميرات خلفية الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل، ومعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وبطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط. 

هاتف RENO 5 PRO 5G 

Oppo Reno 5 Pro 5G Review with Pros and Cons - Smartprix.com
وجاء بشاشة منحنية من الجانبين بحجم كبير بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتز في الثانية، و 4 كاميرات خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ومعالج Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+، وبطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 واط. 

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