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تكنولوجيا

بعد إطلاقه بخدمات جوجل .. 5 مميزات في هاتف Honor V40

الأحد 24/يناير/2021 - 09:01 ص
5 مميزات فى هاتف
5 مميزات فى هاتف Honor V40
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ندى على
أدى انفصال شركة هونر الصينية عن شركة هواوى إلى انفراجة كبيرة بالنسبة للمستخدمين، حيث سيكون باستطاعتهم مرة أخرى الحصول على هواتف بخدمات جوجل والشركات الأمريكية الأخرى، ويعد إطلاق هاتف Honor V40 أملا جديدا لمستخدمى هواتف هونر. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف Honor V40 يتمتع بعدد من الميزات كهاتف من الفئة المتوسطة وبإمكانات كبيرة، وسعر مناسب، وفيما يلى أبرز مميزات هاتف Honor V40 : 


1- أول هاتف من هواوى بخدمات جوجل 

يعتبر هاتف Honor V40 أول هاتف من هواوى يأتى بخدمات جوجل بعد وضع الشركة على القائمة السوداء الأمريكية، وبعد انفصال هواوى أدى ذلك إلى حصول الهاتف على الخدمات مرة أخرى بعد توقفها منذ عام 2019 . 

2- شاشة كبيرة ومعدل تحديث ذات قدرة فائقة 

ويقدم هاتف هونر الخارق Honor V40 5G، شاشة منحنية من الجانبين من نوع ، بقياس 6.72 بوصة، بمعدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية، وبدقة 2676 × 1236 بكسل، تحتوي على نوتش عريض أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية المزدوجة. 

3- كاميرات فائقة الدقة 

يحتوى الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل،  الكاميرتان الأخريان عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل للقطات القريبة، كما يوجد أيضا ضبط تلقائي للصورة بالليزر يقع بجوار فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 و16 ميجابكسل.

4- بطارية بسعر كبيرة 

ويأتى الهاتف ببطارية بسعة 4000 ملللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات على غرار هواتف هواوي ميت 40 برو، يتم شحن الهاتف من 0 إبى 100% في 35 دقيقة فقط، إلى جانب شاحن لاسلكي بقدرة 50 وات.
  
5- سعر مناسب مع تقنية  5G

ويتوفر هاتف Honor V40 5G بالفعل للبيع بثلاثة ألوان هي:  الفضي والأسود والأرزق والذهبي، مقابل سعر 550 دولار أمريكي أي ما يعادل 8,648 جنيها مصريا لنسخة 8+ 128 جيجابايت، ويدعم  الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

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