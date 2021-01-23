بعد إطلاق أول هاتف لها.. هونر تعقد صفقات مع شركات أمريكية

كشفت شركة هونر Honor، اليوم عن أول هاتف ذكي لها بعد انفصالها رسميا عن شركة هواوي، تحت اسم V40 5G، مما يمثل بدايتها الجديدة كشركة مستقلة بشكل صحيح بعد الإعلان عن أن الشركة الصينية لم تعد تمتلك أي أسهم في هونر.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلن الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية جورج جاو George Zhao، أن شركة هونر قد وقع شراكات مع موردي الرقائق الرئيسيين ميدياتك MediaTek وكوالكوم Qualcomm.





وبالإضافة إلى ذلك، أبرمت العلامة التجارية المنفصلة حديثا عن شركة هواوي صفقات مع شركات أمريكية وعالمية من بينها AMD و Intel و Micron و Microsoft و Samsung و SK Hynix و Sony، وفقًا لتقارير وكالة "رويترز".





وعلق "جورج تشاو" قائلا: "إن الأشهر الخمسة الماضية كانت "وقتًا صعبًا للغاية ولكنه ذو مغزى للشرف".





وشعرت الشركة بتوقعات من الشركاء والمستهلكين لأنها تهدف إلى التخلص من تحكم شركة هواوي، حيث تهدف هونر Honor في مشروعها الجديد إلى الانتقال إلى سوق الطبقة المتوسطة والعالية وتوسيع وجودها في الأسواق الخارجية.





وستستمر هونر Honor أيضًا في توصيل نفسها بسوق إنترنت الأشياء، باستخدام مصطلحات واستراتيجية هواوي، ولكن من خلال دورها الخاص.





ويقول المحللون إن العلامة التجارية تهدف إلى توفير نفس الجودة التي يتوقعها الناس من الشركة الأم السابقة هواوي، وبينما سيكون المقر الرئيسي للعلامة التجارية في شنجن في الصين، انتقل موظفوها البالغ عددهم 8000 موظف إلى مبنى مقر مركزي جديد.