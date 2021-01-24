Galaxy A82.. سامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف 5G بكاميرا متحركة

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A82 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وبتقنية كاميرا متحركة، وبذلك يكون الهاتف الأول فى العالم الذى يصدر بتقنية 5G م الكاميرا المتحركة.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A82 سيصدر بسعر رخيص نسبيا، مع كاميرا دوارة تدور فى جميع الاتجاهات، مما يجعله يحدث ثورة فى عالم كاميرات الهواتف الذكية، حيث ستدور الكاميرا تلقائيا من الخلف إلى الأمام.









ومن المتوقع أن يأتى هاتف Galaxy A82 على كاميرا خلفية بدقة من الممكن أن تصل ل 108 ميجا بيكسل مع عدسة بمستشع للعمق ثلاثية الأبعاد، ومستشعرللزاوية العريضة مثل هاتف Galaxy A80 الذى اطلقته سامسونج فى عام 2019 بكاميرات قابلة للتدوير.





وتعمل سامسونج على إطلاق هاتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل، وذلك بدءا من نهاية الربع الأول فى العام الحالى 2021 أو بداية الربع الثانى، مع استخدام مستشعر ISOCELL الذى يقدم كاميرات بدقة بالغة فى التصوير.





كماقالت شركة سامسونج فى وقت سابق أنها تعمل على تطوير كاميرا تضاهى العين البشرية بدقة 600 ميجا بيكسل مع ما يسمى المستشعر البيولوجى، ولكن من المتوقع أن لن تقوم بإطلاقها فى العام الحالى، حيث من المحتمل أن تبدأ فى تضمينها مع الهواتف فى العام القادم أو عام 2023 .



