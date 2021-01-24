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تكنولوجيا

احذر .. كسر شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra لا يمكن إصلاحها بسهولة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:02 ص
احذر كسر شاشة هاتف
احذر كسر شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra
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ندى على
كشفت تقارير أن شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra الذى أطلقته شركة سامسونج منذ أيام ، ليس من السهل إصلاحها عند الكسر، حيث هناك بعض المخاطر المتعلقة بها عند تفكيكها وإصلاحها. 

وبحسب موقع Tech Radar فإن شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra والجزء المرتبط بالكاميرا يرتبطان بعدد من المشكلات الكبيرة عند كسرهما وأيضا سيكون من الصعب للغاية إصلاحهما، حيث سيؤدى إصلاح الشاشة إلى إتلاف اللوحة الخلفية الزجاجية عند إزالتها. 


وعلى الرغم من أن هاتف Galaxy S21 Ultra هو الهاتف الأغلى والأعلى إمكانيات فى السلسلة إلا أنه سيكون من السهل  إصلاح شاشة هاتف Galaxy S21 إذا تم كسرها، حيث يحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra مكون زجاجي من قطعة واحدة يغطي مجموعة الكاميرا بأكملها، وهو أمر مختلف عن باقى هواتف السلسلة. 

وفقا للموقع فإن إمكانية إصلاح شاشة هاتف Galaxy S21 Ultra هى 10/6 ، الأمر الذى سيجعل تكلفة شاشة الهاتف تكلف المستخدمين الكير من الأموال، إلى الاحتمالية الكبيرة لعدم رجوعها كالسابق.  

يأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بقلم S Pen الذكى الذى يأتى لأول مرة مع هواتف فئة S حيث أنه ياتى دائما مع فئة Note  ، حيث سيكون هو الهاتف الوحيد فى سلسلة  Galaxy S21 الذى يصدر بهذه الميزة، ويحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد،   ويتوفر باللونين الأسود والسيلفر. 

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