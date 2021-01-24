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تكنولوجيا

Galaxy Tab S7 Lite.. سامسونج تعتزم إطلاق أرخص تابلت 5G في 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 05:01 ص
سامسونج تعتزم إطلاق
سامسونج تعتزم إطلاق أرخص تابلت 5G فى 2021
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إطلاق جهاز تابلت Galaxy Tab S7 Lite بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ليكون أرخص تابلت 5G من سامسونج فى 2021 . 

وبحسب موقع SamMobile فإن سامسونج تتجه لإصدار أجهزة تابلت ولاب توب رخيصة لتناسب الطبقة المتوسطة، بعدما عانت الفترة الماضية من عدم الإقبال على منتجاتها بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعارها التى تتخطى الألف دولار أمريكى. 


ومن المحتمل أن تصدر سامسونج جهاز التابلت Galaxy Tab S7 Lite خلال الأسابيع المقبلة بسعر حوالى 300 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4715 جنيه مصرى. 

وتسعى سامسونج بإطلاقها تابلت Galaxy Tab S7 Lite للمنافسة مع عدد من الشركات مثل شركة آبل، التى تتجه هى الأخرى لإصدار تابلت شبيه ب iPad Air 3 ولكن بسعر رخيص حيث من المتوقع أن يبلغ هو الأخر حوالى 300 دولار أمريكي.     

وتعمل سامسونج من خلال استراتيجتها لإطلاق منتجات باسعار رخيصة على إطلاق عدد من الهواتف المتوسطة ذات الامكانات الجيدة مثل هاتف Galaxy A32 الذى سيصدر بسعر 279 يورو أى ما يعادل 4380 جنيها مصريا  لأصغر نسخة وهى 64 جيجا بايت، وبسعر 299 يورو أى ما يعادل حوالى 4693 جنيها مصريا  لنسخة 128 جيجا بايت.   

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