Galaxy Tab A 8.4.. تسريبات مصورة تكشف تصميم تابلت سامسونج 2021

تعمل شركة سامسونج Samsung، حاليا على تطوير جهاز لوحي جديد منخفض التكلفة، والذي سينطلق تحت اسم Galaxy Tab A 8.4 ((2021، حيث يأتي خليفة لسابقه Galaxy Tab A 8,4 الذي تم إطلاق بشكل مفاجئ في مارس من العام الماضي.





وبحسب ما ذكره موقع "gasmarena" التقني، من المتوقع أن تطلق سامسونج جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab A8,4 2020 في شهر مارس القادم أيضًا.





ولم تكشف عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، حتى الآن عن مواصفات التابلت المنتظر، ولكن ظهرت بعض الصور المسربة والمصممة باستخدام الحاسوب لتكشف عن بعض مواصفات الجهاز اللوحي (Galaxy Tab A 8.4 (2021 .





ومن المتوقع أن يأتي جهاز (Galaxy Tab A 8.4 (2021 ، بكاميرا خلفية آحادية وزوايا مستديرة ولكن مع حواف رفيعة نظرا لانخفاض سعره، ويبدو أن الجهاز اللوحي الجديد يأتي بدون مستشعر بصمات وهو أمر منطقي بنسبة لجهاز لوحي في هذه الفئة السعرية.









وبالمقارنة مع سابقه، لم يجلب حاسب (Galaxy Tab A 8.4 (2021 تغييرا كبيرا من حيث التصميم، ولكن من المحتمل أن يحتوي على المزيد من المواصفات الجديدة في الداخل.





ويقال إن جهاز (Galaxy Tab A 8.4 (2021، يأتي بشاشة بقياس 10,4 بوصة، وبأبعاد 201,9 × 125,2 × 7,1 مللميتر وهذه الأبعاد تشبه إلى حد كبير الطراز السابق، الذي يمتاز بأبعاد 202 × 125,2 × 7,1 مللميتر، كما يحتفظ الجهاز اللوحي القادم بمنفذ شحن USB-C ومقبس سماعة الرأس مقاس 3,5 مللميتر.







