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تكنولوجيا

5 اختلافات توضح الفرق بين هواتف Galaxy S21 و Galaxy S20

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:00 م
5 اختلافات توضح الفرق
5 اختلافات توضح الفرق بين هواتف Galaxy S21 و Galaxy S20
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ندى على
أطلقت شركة سامسونج الكورية منذ ايام هواتفها الرائدة Galaxy S21 بعدد من الميزات والإمكانات الكبيرة، ولكنها جاءت لاول مرة بدون شواحن، وبسعر أرخص، ولكن هل سعرها الأرخص يجعلها تتفوق على هواتف Galaxy S20 ؟ 

وحسب موقع Tom's Guide فإن هناك عددا من الاختلافات بين هواتف Galaxy S21 و سابقتها Galaxy S20، والتى يجب معرفتها جيدا قبل الشراء حيث أن عامل السعر ليس هو الاختلاف الوحيد بين الهواتف ومن هذه الفروق : 


1- البطاريات 
أتت هواتف  Galaxy S20 ببطاريات سعة  4000 مللى أمبير فى الساعة أما هاتف Galaxy S21 فجاء ببطارية بقوة 4000 مللى أمبير، أما هاتف Galaxy S21 plus ، فجاء ببطارية أكبر بقوة 4800 مللى أمبير، فيما كان هاتف Galaxy S21 Ultra 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير 

2- الشواحن 
صدرت هواتف Galaxy S21 بدون شواحن وهى أول هواتف من شركة سامسونج تصدر بدون شواحن، حيث أصدرتها الشركة ضمن استراتجيتها الجديدة للحفاظ على البيئة من التلوث التكنولوجى على خطى شركة آبل الأمريكية، فيما كانت صدرت هواتف Galaxy S20 العام الماضى بشواحن كما أنها يمكن شرائها فى الوقت الحالى متضمنة الشواحن. 

3- المعالج 
تعمل هواتف Galaxy S21 بمعالجات  Snapdragon 888 أو Exynos 2100 حسب المنطقة الجغرافية، مع نظام التشغيل أندرويد 11 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 3.1 ، وتقنية الجيل الخامس 5G ، أما هواتف Galaxy S20 فجاءت بمعالجات  Snapdragon 865 مع نظام التشغيل أندرويد 10  ، وتقنية الجيل الخامس 5G .

4- قلم S Pe الذكى 

يأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بقلم S Pen الذكى الذى يأتى لأول مرة مع هواتف فئة S حيث أنه ياتى دائما مع فئة Note ، حيث سيكون هو الهاتف الوحيد فى سلسلة  Galaxy S21 الذى يصدر بهذه الميزة، ويحتوي على طرف حساس للضغط ، وأدوات تحكم بالإيماءات عبر مقياس تسارع ، وأدوات تحكم لتشغيل مقاطع الفيديو وإيقافها مؤقتًا أو التقاط الصور عن بعد، ويتوفر باللونين الأسود والسيلفر. 

5- السعر 
جاءت هواتف Galaxy S21 أرخص من سابقتها حيث بدأت من 850 دولارا أمريكيا أي ما يعادل 13,307 جنيها مصريا وذلك لاأصغر نسخة، فيما بدأ سعر هواتف Galaxy S20 من 1000 دولار أمريكى أى ما يعادل 650 . 15 ألف جنيه مصرى.
 

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