قبل شراء هاتف أندرويد في 2021.. 5 أشياء يجب عليك معرفتها

يعد شراء هاتف أندرويد جيدا عملية معقدة نسبيا في ظل وجود العديد من شركات الهواتف الذكية المتخصصة فى هواتف الأندرويد، وعلى عكس الاتجاه السائد بأن كلما زاد سعر الهاتف كانت إمكاناته أفضل.





وبحسب موقع Reviews.org فإن هناك العديد من الهواتف الذكية ذات الأسعار الباهظة ولكن على الرغم من ذلك فإنها تفتقد إلى إمكانات عدد من الهواتف الأخرى الأقل سعرا، و لشراء هاتف أندرويد فى 2021 يجب التركيز على عدد من الأشياء منها:









1- الشاشة

ويجب اختيار حجم الشاشة بحيث لا يقل عن 6.2 بوصة حيث تعتبر الشاشات الكبيرة ميزة أساسية فى هواتف الأندويد، كما أنه لا يفضل الشاشات من نوع LCD، ويجب التركيز على OLED أو AMOLED، إضافةً إلى أن معدل التحديث لا يجب أن يقل عن 90 هرتز والأفضل اختيار هاتف بمعدل 120 هرتز فى الثانية، حيث يعد معدل التحديث الجيد هو المسئول عن عدم توقف الألعاب الثقيلة أو الأفلام ذات الجودة العالية أثناء المشاهدة.





2- الكاميرا

وفقا للموقع فإنه لا يجب التركيز بشكل كبير على دقة الميجا بيكسل الخاصة بالكاميرات وإنما يجب التركيز على فتحة العدسة مثل كاميرات بفتحة عدسة F2.0 أو F1.8 أو أقل لانه كلما انخفض الرقم ، كان من الأفضل للكاميرا الأمامية التعامل مع ظروف الإضاءة المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على مستشعرات للكاميرات بزاوية واسعة.





3- المعالج

ويعتبر أفضل معالج لهواتف أندرويد لعام 2021 هو معالج Snapdragon 888 و يليه معالجات Snapdragon 870 و Snapdragon 865+ من شركة كوالكوم الأمريكية، أما بالنسبة لهواتف هواوى فأفضل معالجات هى Kirin 9000 و Kirin 9000E ، وبالنسبة لهواتف سامسونج فأفضل معالجات هى Exynos 2100 وExynos 1080.





4- سعة مساحة التخزين الداخلى

ولا يجب شراء هاتف بسعة تخزين داخلى أقل من 128 جيجا بايت، ويجب الابتعاد عن شراء هاتف بسعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، كما يفضل أن يحتوى الهاتف على بطاقة microSD للتوسعة.





5- البطارية

وتعتبر أقل سعة للبطارية يمكن قبولها هى 4000 مللى أمبير، ولايجب شراء هاتف أندرويد بسعة أقل من ذلك.



