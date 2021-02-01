حققت مبيعات خيالية.. أفضل 3 هواتف ذكية في 2021

مع بداية العام الجديد فاجئتنا شركات الهواتف بأعداد الهواتف الذكية التى أصدرتها، وعلى الرغم من العوائق التى سببها فيروس كورونا العام الماضى على شركات الهواتف إلا العام الحالى يبدو مختلفا فى أعداد الهواتف التى سيتم انتاجها بالإضافة إلى الإيرادات الكبيرة المتوقع تحقيقها.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك 3 هواتف ذكية قد حققت مبيعات قياسية لشركاتها فى وقت قصير للغاية منها هواتف حققت مبيعات هائلة فى يوم واحد فقط ومن هذه الهواتف :









هاتف iPhone 12





وحقق هاتف iPhone 12 والذى أطلقته شركة آبل ضمن هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، على الهاتف الأكثر مبيعا بتقنية 5G ، حيث حقق الجهاز هذا الإنجاز بعد أسبوعين فقط من تاريخ إطلاقه للبيع فى الأسواق، كما حقق الهاتف مبيعات قياسية للشركة فاقت 100 مليار دولار للمرة الأولى.





هاتف Xiaomi Mi 11





ونفد هاتف Xiaomi Mi 11 من الأسواق للمرة الثانية، بعدما حقق مبيعات أكثر من نصف مليون جهاز وذلك بعد طرحه فى الأسواق الصينية تخطى النصف مليون وحدة فى أول عملية بيع له فى الأسواق، بعدما نفد فى المرة الأولى خلال نصف دقيقة فقط، بمجرد الإعلان الرسمى، وقد تجاوزت مبيعات الهاتف الرائد 1.5 مليار يوان صيني أى أكثر من 229 مليون دولار أمريكي.





هاتف iQOO 7





و باعت شركة فيفو وحدات تزيد قيمتها عن 200 مليون يوان صيني حوالي 30.9 مليون دولار، وحقق مبيعات هائلة فى أول عملية بيع له فى الأسواق، وقدرت عدد الوحدات المباعة 50 ألف وحدة فى أول يوم له.























