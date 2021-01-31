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تكنولوجيا

17 هاتف آيفون تحصل على نظام تشغيل iOS 15 بعد التخلي عن iPhone 6

الأحد 31/يناير/2021 - 11:00 م
17 هاتف آيفون يحصل
17 هاتف آيفون يحصل على نظام تشغيل iOS 15
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ندى على
تستعد شركة Apple آبل الأمريكية للقيام بواحد من أهم التغييرات على هواتفها مع إصدار نظام التشغيل الجديد  iOS 15 التى ستكشف عنه بعد أشهر قليلة فى مؤتمرها WWDC 2021 ، حيث ستتخلى فيه الشركة عن إصداره لعدد من هواتفها المهمة والأكثر شعبية. 

وبحسب موقع Tech Radar فإن شركة آبل قبل إصدارها هاتف iPhone SE Plus من الفئة المتوسطة، وكذلك مجموعة هواتفها الرائدة iPhone 13 ستتخلى فى المقابل عن عدد من الهواتف التى لن تصدر لهم أى تحديثات جديدة، اى ان هذه الهواتف ستتوقف الحياة بالنسبة لها على آخر تحديث قد حصلت عليه قبل نظام iOS 15. 


وستأتى هواتف آيفون التالية مع نظام التشغيل القادم iOS 15 القادم : 

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11
 - iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE  الجيل الثانى 2020 
- iPod touch  الجيل السابع

وفى المقابل ستتخلى آبل عن هواتف iPhone 6 و هواتف iPhone 6S  وكذلك iPhone 6S Plus ، بالإضافة إلى هاتف iPhone SE الذى صد عام 2016 ، وليس الذى صدر فى شهر يونيو العام الماضى.  

ومن المتوقع أن تلحق أجهزة آيباد  iPod touch الجيل السادس، و الجيل الأول من  iPad Air  ، والجيل الثالث من iPad mini بهواتف آيفون التى لن تحصل على تحديث iOS 15 القادم.

وستفقد هذه الأجهزة التصحيحات والتحديثات الفنية التى كانت تعمل على مكافحة الفيروسات الجديدة فى الهواتف، وكذلك التحديثات التقنية التى كانت تعمل على إصلاح العديد من المشكلات الأمر الذى ينذر مستخدمى هذه الهواتف بالخط عند حدوث مشكلة تقنية أو أمنية على نطاق واسع.  

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