بـ 23 مليون جنيه.. عرض جهاز كمبيوتر Apple 1 النادر من تصميم ستيف جوبز للبيع

رصدت عدد من التقارير عرض لجهاز كمبيوتر نادر من شركة آبل الأمريكية من طراز Apple 1 يباع على موقع التوقع الإلكترونى eBay ، حيث يعد الكمبيوتر واحدا من أكثر الأجهزة النادرة الموجودة فى السوق.





وبحسب موقع 9to5Mac فإن جهاز كمبيوتر Apple 1 يتم عرضه للبيع على موقع eBay مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى545 .23 مليون جنيه حيث يعتبر الكمبيوتر واحدًا من ستة أجهزة مع علبة خشبية من نوع Byte Shop KOA الأصلية وأيضًا مع اللوحة الأم NTI غير المعدلة.









وتم تصميم جهاز كمبيوتر Apple 1 تحت إشراف المؤسس الشريك والرئيس التنفيذى لشركة آبل الأمريكية ستيف جوبز Steve Jobs ، والأمر الأكثر غرابة أن لا يزال يعمل حتى الآن، وهو أمر نادر جدًا لأجهزة الكمبيوتر في هذا الوقت.





ويشير التقرير إلى أن جهاز Apple 1 هو واحد من أول 50 جهاز كمبيوتر تم بناؤها بواسطة ستيف جوبز و Steve Wozniak بأنفسهم، كما أنه تم استبدال موصلات الفيديو ولوحة المفاتيح فقط للجهاز.





ويدعي المالك الحالي لجهاز كمبيوتر Apple 1 والذى يقوم بعرضه للبيع على موقع eBay أنه حصل عليه في عام 1978 كجزء من مقايضة Apple II في مونتريال، بكندا.



