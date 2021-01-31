ببطاريتين ويشحن فى 15 دقيقة.. تسريبات تكشف إمكانات هاتف iQOO 9 من فيفو

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تستعد لإطلاق هاتف iQOO 9 الذى يصدر تحت علامتها التجارية iQOO ، بعدد من الإمكانات الكبيرة منها البطارية الكبيرة والشحن السريع.





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف iQOO 9 سيحتوى على بطارية مزدوجة كل منها بسعة أكبر من 2200 حيث ستبلغ سعتها الكاملة 4500 مللى أمبير فى الساعة، وذلك مع الشحن السريع بقوة 120 واط .





وسيأتى هاتف iQOO 9 بنفس قدرة الشحن السريع التى أتى به هاتف iQOO 7 فيفو منذ أسابيع قليلة، حيث سيكون الهاتف قادر على شحن البطارية فى حوالى 15 دقيقة وهو معدل سؤيع جدا لشحن الهواتف.





ومن المتوقع أن يصدر هاتف iQOO 9 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، حيث أصدرت الشركة عددا من هواتفها الذكية مؤخرا بهذا المعالج وبذلك تستطيع فيفو التفوق على منافسيها من الشركات الصينية بعدما لحقت شكة شاومى الرائدة بهواوى ووضعت على القائمة السوداء الأمريكية.





وكان هاتف iQOO 7 قد حقق مبيعات فاقت 30 مليون دولار أمريكى فى أول يوم له للبيع فى الأسواق، حيث أتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED ، بجودة +FHD ، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، و بمعالج من نوع Snapdragon 888 ، بطارية بسعة 4000 مللى أمبير فى الساعة.



